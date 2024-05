Martedì 14 Maggio 2024, 07:53

TERNI - La richiesta d’intervento arriva alle sette e mezza di mattina.

In via Monterotondo viene segnalata una rissa cui starebbero prendendo parte diversi extracomunitari.

Sul posto si precipitano in forze gli agenti delle Volanti e in supporto arrivano anche i carabinieri.

Gli investigatori trovano una quarantenne ternana che è rimasta lievemente ferita dopo essere stata picchiata, per ragioni che sono ancora tutte da ricostruire, da un extracomunitario.

Sul posto ci sono anche altri stranieri. Vengono tutti caricati in auto e portati in questura per essere identificati.

Gli investigatori si mettono subito al lavoro e danno un nome a tutti gli extracomunitari presenti. Due di loro racconteranno ai poliziotti di essere solo intervenuti per fermare il loro connazionale che stava prendendo a botte la quarantenne ternana.

Ora si cercano le conferme al racconto di quello che è accaduto in via Monterotondo, tra via di Vittorio e via Mentana.

La certezza è che la donna ternana picchiata ha diversi precedenti, molto dei quali sono legati agli stupefacenti. E’ proprio nel mondo degli spacciatori che si contendono la piazza che verrebbe collocata l’aggressione andata in scena ieri mattina presto. L’ipotesi è quella di una lezione per regolare conti rimasti in sospeso.

La certezza è che le grida della donna sono state sentite distintamente da chi abita in zona, al punto che sono arrivate diverse chiamate al numero unico delle emergenze per il timore che la vicenda potesse degenerare.

Negli uffici di via Antiochia si scoprirà che l’extracomunitario che ha aggredito la quarantenne ternana non ha alcun titolo per stare in Italia, dove vive da clandestino. Per lui scatta la denuncia e nelle prossime ore arriveranno i provvedimenti per la sua espulsione.

Identificati anche gli altri suoi connazionali, quelli che hanno raccontato agli investigatori della questura di essersi messi in mezzo ai due solo per separarli ed evitare che la lite degenerasse. Ma anche questo aspetto è sotto la lente.

Sulla vicenda ora sono in corso serrate indagini della polizia, che sta cercando riscontri alla versione che è stata fornita dopo l’aggressione della nota pregiudicata ternana.