Terni, la Comunità Incontro ha aperto in piazza della Pace un centro di ascolto dedicato alle dipendenze

Martedì 14 Maggio 2024, 19:02

Lo staff dell’equipe multidisciplinare della Comunità Incontro ha riscontrato, su un campione di 372 persone (172 uomini e 200 donne) di età compresa fra i 13 ed i 19 anni, tramite su questionario anonimo, che 175 hanno dichiarato di aver usato sostanza almeno una volta e l’età del primo contatto è rintracciabile nella fascia 13-15 anni. 83 persone hanno assunto come prima sostanza la cannabis, seguita dal tabacco e dall’alcol. Per assicurare un punto di riferimento di “prossimità” in cui trovare ascolto, assistenza psicologica, informazioni, e’ stato aperto in piazza della Pace a Terni il “Rifugio Sole”. Nel video di Claudia Sensi l’intervista al capo struttura della Comunità Incontro Giampaolo Nicolasi.