Domenica 24 Settembre 2023, 08:34

FOLIGNO - È il gran giorno del La Francescana Ciclostorica dell’Umbria, manifestazione giunta alla sua IX edizione e che oggi vedrà alla partenza oltre 500 iscritti. La giornata odierna è stata preceduta ieri da due importanti eventi. Il primo è stata la “Scalata al Tricolore” con la partecipazione dei grandi campioni Roberta Amadeo, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, in collaborazione con Ancri sezione di Foligno/Valle Umbra. “Siamo cresciuti sull’esempio di Bartali e ancora oggi la sua storia di uomo e campione è viva nel nostro cuore”. Lo hanno detto i campioni benemeriti del ciclismo italiano Bugno, Chiappucci, Amadeo nel corso della “Scalata al Tricolore”, che ha fatto tappa al Museo della Memoria di Assisi, dove ad accogliere loro e i circa quaranta altri partecipanti tra cui Luca Panichi, c’erano il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, la responsabile del Museo, Marina Rosati, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti e la nipote del campione toscano, Gioia Bartali. È stata proprio Gioia a ricordare la figura del nonno, le sue frasi più belle, il suo “amore per lo sport come strumento di sacrificio e di preghiera” e il decimo anniversario della proclamazione di Giusto tra le Nazioni per aver salvato tanti ebrei, che cadeva proprio sabato. Dopo saluti, interventi e consegna dei doni da parte di Gianluca Insinga, presidente Ancri sezione di Foligno-Valle Umbra che, insieme alla Francescana e al Comune di Foligno hanno organizzato l’evento, i presenti sono stati guidati da Rosati alla scoperta del Museo e alla visita alla cappellina di Bartali che è parte integrante del percorso espositivo come la bicicletta con la quale è arrivato secondo al Tour de France. Ieri pomeriggio, invece, al parco dei Canapè è andata in scena “Ritorno ai Canapè”, una riunione con bici da pista fino agli anni Venti e pistard con le caratteristiche tenute d’epoca: entrata libera e gratuita e pubblico nel parterre con abbigliamento dei primi del ‘900- l’evento è stato curato da Nova Uvi in collaborazione con La Francescana. Oggi, invece, alle 9 partenza della IX edizione de La Francescana, Ciclostorica dell’Umbria. Dalle 13 arrivo dei partecipanti . I partecipanti, che arrivano sia dall’Italia che dall’estero, avranno la possibilità di scegliere tra due percorsi. Uno lungo, da 70 chilometri tra le colline coltivate ad olivo per passare, poi, al versante opposto, quello delle coltivazioni a vite di Sagrantino. Si parte da piazza della Repubblica alla volta di Sant’eraclio per proseguire verso Trevi, quindi Campello sul Clitunno, Torre di Montefalco, Bevagna, Torre del Colle, Piandarca, Cannara e si rientra a Foligno, attraverso strade di campagna. C’è poi il percorso corto, da 35 chilometri, totalmente in pianura. Si parte sempre da piazza della repubblica il percorso si snoda per sentieri e strade bianche; dalla campagna folignate, costeggia Casco dell’Acqua, Montefalco Bevagna poi si costeggia i costeggia Lago Aiso e si rientra a Foligno.