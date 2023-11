Mercoledì 22 Novembre 2023, 07:12

FOLIGNO - Premiazioni Giro d'Italia d'Epoca: La Francescana fa strike col premio miglior ciclostorica 2023 e col premio miglior Idea per la realizzazione, in collaborazione con la Nuvi, della manifestazione Ritorno ai Canape. Il tutto nell’ambito del Giro d’Italia d’Epoca che continua a mietere successi dopo successi. La cerimonia di premiazione s’è da poco svolta a Modena. “Grazie alla Nuvi – Spiegano dalla Francescana - per questo regalo prezioso. Grazie al direttivo Giro d'Italia d'Epoca per questa splendida giornata, per il lavoro svolto e per quanto sta già pianificando. Grazie a tutti i volontari della Francescana che con noi hanno costruito e vinto questo premio. Grazie ai tanti amici festosi con cui abbiamo condiviso tante pedalate e questo giorno di festa. Grande alla nostra super presidente Michela Mora Moretti Girardengo esempio di grinta, capacità e semplicità. Grazie a Giancarlo Brocci ideatore di questo grande movimento per essere sempre presente, almeno per un saluto. Siamo entusiasti di condividere premi e felicità con tutti voi”. “Questi premi – commenta Luca Radi vertice de La Francescana – conferano la volontà di crescita della nostra manifestazione e danno merito ai tantissimi volontari che la rendono possibile. Un grande traguardo che ci accompagnerà al prossimo anno quando la ciclostorica La Francescana compirà i suoi primi 10 anni”. La Francescana basa il proprio essere su un manifesto che ne riassume lo spirito. Un manifesto che ruota intorno a cocentti semplice quanto profondissimi: “Rallentiamo ed impariamo a guardarci intorno. Ad una società sempre più “accellerata” perfino in quei momenti in cui ciò non dovrebbe accadere perché dedicati a noi stessi (nella vacanza, nello svago e nel tempo libero), ad una società mossa da una costante sfida all’essere più veloci, all’arrivare più in alto, all’essere più forti, noi de La Francescana rispondiamo con un concetto totalmente nuovo: “Lentius, Profundius, Suavius” cioè più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto, più dolcemente invece che con più forza. Cambiamo il modo di muoverci, mettendo al centro di tutto la ricerca dell’armonia con noi stessi e con il pianeta. Per fare la nostra parte – viene ricordato -, abbiamo creato un percorso cicloturistico che si snoda tra le più belle città e borghi dell’Umbria, in cui rendere possibile il muoversi in bicicletta rispettando noi stessi e l’ambiente circostante. Il percorso, si snoda in un territorio vasto dove potrai incontrare produttori selezionati del settore enogastronomico e fornitori di servizi turistico e ristorativi che hanno aderito ad una carta di amicizia e rispetto verso i cicloturisti. La Francescana è realmente un luogo che esiste solo on land, perché soltanto quando tutti i nostri sensi sono coinvolti, cambiare comportamenti diventa semplice e bello”.