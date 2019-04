Foligno, la Casa del Ragazzo Compie 70 anni. festa grande per l'istituzione che si occupa di formazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - La Casa del Ragazzo compie i suoi primi 70 anni. E li festeggerà il 2 maggio, dalle 10.30. Sarà un’occasione davvero importante per celebrare i 7 decenni di vita di una delle istituzioni cittadine, che opera da sempre nella formazione professionale, tra le più longeve. Il 2 maggio si partirà con l’accoglienza e il saluto delle autorità. Il tutto alla presenza del vescovo di della Diocesi di Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi. Si proseguirà, quindi, con la visita degli spazi rinnovati grazie alla Fondazione Valter Baldaccini e quindi ci sarà il buffet e le dimostrazioni insieme agli allievi ed ex allievi dell’istituzione guidata dal direttore Nicoletta Marongiu. “La Diocesi di Foligno – si apprende dal sito diocesano - e la famiglia della Cnosfap celebreranno il 70esimo anniversario della Casa del Ragazzo di Foligno. Struttura fondata da monsignor Guglielmo Spuntarelli (†1986) con l’intento di realizzare un istituto di formazione professionale per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Attualmente la Casa del ragazzo di Foligno, insieme a quelle di Perugia e Marsciano, sono i tre centri umbri di formazione e aggiornamento professionale gestiti dall’associazione Centro nazionale opere salesiane (Cnosfap)”. La Casa del ragazzo non è solo formazione, ma anche messa in pratica di ciò che si apprende e che forma al lavoro. Ne sanno qualcosa due allieve, Layla Tourbi e Serena Santini, che dal 20 al 24 maggio parteciperanno al Concorso nazionale Turistico-Alberghiero del Cnosfap nazionale. “Siamo particolarmente felici – dice il direttore Nicoletta Marongiu – di poter festeggiare questo importante traguardo. Settanta anni non sono pochi e se si considera, al di la degli anni, la mole di persone formate e avviate al lavoro ciò che in questi decenni è stato realizzato ha un valore ancor più alto. Ciò che ha avviato monsignor Spuntarelli oggi ha basi più che solide e si avvia ad affrontare ulteriori sfide. Operiamo nel settore automotive, elettrico, meccanico, operatore del benessere (parrucchiere e estetista), operatore della ristorazione (cucina, sala bar,aiuto cuoco e addetto sala bar)”. Tutto pronto, quindi, per festeggiare nel modo migliore i primi 70 anni di una grande realtà di formazione che è una delle istituzioni cittadine più solide. E quella del 2 maggio sarà una festa nella festa. Perché insieme agli alunni di oggi ci saranno quelli di ieri. Un incontro importante che permetterà anche di mettere in comune esperienze e rivivere momenti che sono elementi di una storia condivisa tra persone.