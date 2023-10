Mercoledì 11 Ottobre 2023, 08:30

FOLIGNO - Una conferma e due ingaggi. Sono le novità che riguardano il mercato cavalieri della Giostra della Quintana. Ad aprire l’elenco è il rione Cassero che ha reso noto la conferma di Luca Innocenzi. «Il consiglio rionale- annunciano da via Cortella- conferma e ufficializza che il cavaliere di Giostra per il rione Cassero sarà ancora il Pertinace Luca Innocenzi. L’entusiasmo che ci accomuna non è cambiato, affrontiamo il prossimo anno con la determinazione che ci contraddistingue. Forza Cassero, Pertinaci sempre!». Passando al Pugilli il rione spiega come «il consiglio del rione Pugilli ha deliberato l’ingaggio di Raul Spera quale portacolori del rione. A Raul, che ringraziamo ancora una volta per l’ottima prestazione nella Giostra della Rivincita appena trascorsa, va l’augurio del consiglio e di tutto il popolo dell’Aquila Nera per una proficua collaborazione, certi dell’impegno e dell’onore con cui saprà rivestire l’incarico che il Rione gli affida». Arrivando in casa Croce Bianca, il rione di via Butaroni spiega come «a seguito del Master Cavalieri, negli uffici del “Campo de li Giochi” Marcello Formica e Paolo Giusti, il nuovo Fedele di Croce Bianca Lorenzo Savini ha ufficialmente firmato il patto d’accordo per le prossime quintane 2024». Il Contrastanga conferma Daniele Scarponi. «Per il tuo grande impegno quotidiano in scuderia- dice la contrada- per il tuo crederci sempre e non mollare mai, per il tuo saper cadere, metterci la faccia, rialzarti e ripartire, per il tuo grande amore e rispetto per i cavalli, per la tua intatta fame di vittoria e per il tuo cuore Furente… Grazie, grazie Daniele Scarponi. Ancora non abbiamo riscosso quello che davvero meritiamo ma noi crediamo in te e a quanto di grande potremmo fare insieme. Per questi motivi, nella serata di ieri sera, il Consiglio Direttivo all’unanimità ha rinnovato la sua piena fiducia in Daniele Scarponi che, anche per il 2024, difenderà i nostri colori e sarà il Furente di Contrastanga». Si va così a completare il quadro dei binomi. Il rione Ammaniti affronterà le prossime Giostre con Mattia Zannori, il Badia con Lorenzo Melosso, il Cassero con Luca Innocenzi, il Contrastanga con Daniele Scarponi, il Croce Bianca con Lorenzo Savini, il Giotti ancora non ha ufficializzato nulla e c’è da capire se verrà riconfermato Riccardo Raponi, il rione La Mora con Luca Morosini, il Morlupo con Alessandro Candelori, il rione Pugilli schiererà Raul Spera e lo Spada il campione in carica, Tommaso Finestra.