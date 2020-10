Foligno, Giostra della Quintana & cambi di sella: l'ascolano Lorenzo Melosso è il nuovo cavaliere del rione Badia

FOLIGNO - Lorenzo Melosso è il nuovocavaliere dle rione Badia. Lo ha reso noto lo stesso rione guidato dal priore Filippo Pepponi. «Il Consiglio del rione Badia - viene spiegato - ha deliberato che dal 2021 sarà Lorenzo Melosso a difendere i colori della contrada di piazza Garibaldi. Ascolano doc, Lorenzo è gia noto per aver vinto la Quintana di Ascoli nell’edizione di agosto 2019. Il rione Badia è entusiasta per questa nuova avventura e augura a Lorenzo una carriera ricca di successi bordeaux. Un ringraziamento speciale va a Cristian Cordari, cavaliere che nel settembre 2017 ha conquistato, dopo 34 anni, lo storico palio entrando per sempre nei cuori del popolo badiolo».

