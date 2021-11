Foligno, Giostra della Quintana: rioni in festa tra poker in pista e cambi di sella

FOLIGNO - È stato un sabato di festa quintanara, quello appena trascorso. L’evento maggiore è quello firmato dal rione Cassero guidato dal priore Fabio Serafini che ha festeggiato le vittorie dell’imbattibile binomio Luca Innocenzi-Guitto. Il tema della festa è stato “The Great Cassero, la leggenda del Cannibale” e special guest della serata sono stati sei palii di Giostra vinti. C’è stato anche un momento molto forte, sempre in chiave quintanara e di attaccamento ai vessilli rionali, che ha visto la vecchia guardia festeggiare con Luca Innocenzi il poker di 4 palii vinti e il record di pista fissato a 51 secondi e 87 centesimi. Record su record che raccontano la maturità raggiunta da messer Innocenzi in pista, dove si ampiamente distinto non solo a Foligno vincendo in tante città d’Italia, e del magnifico Guitto che ha spiegato a tutti cosa vuol dire essere uno dei migliori, e oggi il più veloce, cavallo della regina delle Giostre: la Quintana di Foligno. Con una serata “piena di entusiasmo e partecipazione” il rione Pugilli guidato dal priore Riccardo Federici ha presentat0 il nuovo cavalieri Moro Nicholas Lionetti. Il rione Giotti con il priore Alfredo Doni farà festa nei prossimi giorni per il ritorno, dopo 4 anni, di Massimo Gubbini. Ed ha pure annunciato con lo slogan “È successo, Massimo è tornato” un evento per il 19 novembre. Ecco di che si tratta: “è successo, Massimo è tornato! Il nostro Animoso, il più amato e vittorioso di sempre, è di nuovo il nostro portacolori! E allora l'appuntamento è per venerdì 19 novembre, per la più bella festa di sempre… perché No Gubbini, No Party. Menù della serata: Sformatino di ricotta e carciofi con fonduta di pecorino e guanciale croccante; Risotto mantecato alla zucca e speck; Arista di suino ai porcini; Patate arrosto; Tortino al cioccolato e pere con crema inglese; Acqua e Vino”. Sempre sabato c’è stata anche una seduta di prova d’addestramento. Non è passata inosservata la prestazione di Nicholas Lionetti del Pugilli che con Destination Paco, già in pista nella Sfida di settembre, con gli anelli piccoli ha fatto registrare un interessante tempo di 53 secondi e 60 centesimi. Un bel giro, stando a chi di Quintana ci capisce, porta la firma di Massimo Gubbini del Giotti che segue anche il giovane Morosoni che ha testato l’otto di gara del Campo de li Giochi. Altri due giri belli d’avvero sono stati quelli di Luca Innocenzi del Cassero e di Daniele Scarponi del Contrastanga. Una seduta di addestramento, si diceva, che ha visto scendere in pista anche altri binomi. Tutto s’è svolto regolarmente e l’ennesimo test ha iniziato a dare spunti importanti che, seppur ampiamente preventivi, offrono elementi da tenere in considerazione in vista della Giostra della Quintana della sfida di giungo 2022. Come tutto evolverà lo si vedrà più avanti tenendo sempre conto che la Quintana di Foligno è imprevedibile. Nulla può esser dato per scontato ed ha vincere è e sarà sempre il più bravo tra i bravi tra i 10 cavalieri in gara.