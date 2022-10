Foligno, Giostra della Quintana il Croce Bianca guarda verso Pierluigi Chicchini. Fibrillazione peri cambi di sella anche se si dovranno attendere i nuovi Consigli

FOLIGNO - Giostra della Quintana, Pierluigi Chicchini, cavaliere del rione Spada sembrerebbe “non dispiacere” al Croce Bianca unico rione, ad oggi, realmente a piedi dopo l’addio alla Giostra di Lorenzo Paci. Mercato cavalieri in fibrillazione, quindi, anche se al momento tutto sarebbe comunque prematuro. Tra un mese infatti si procederà, infatti, alle elezioni per rinnovo dei Consigli dei 10 rioni e quindi del Comitato Centrale dell’Ente Giostra Quintana. Perciò ogni movimento e ogni cambio di sella, se dovesse avvenire, sarebbe successivo al voto. Ad un mese dalle urne rionali, infatti, nessun consiglio uscente lascerebbe una scelta già fatta come quella della scelta del cavaliere alla compagine subentrante che, così facendo, si troverebbe a dover gestire qualcosa su cui non ha messo penna. La possibilità, che al momento tale resta, di Pierluigi Chicchini al Croce Bianca qualora dovesse prender forma e sostanza dovrebbe tener conto anche di un altro elemento essenziale: il via libera allo svincolo da parte del rione Spada. Il rione delle Conce, poi, se desse l’ok allo svincolo dovrebbe a sua volta trovarsi un nuovo cavaliere. Cosa, quest’ultima, affatto facile poiché la platea di possibili nuovi portacolori è alquanto rarefatta, quantomeno nei numeri. Ciò, però, potrebbe far guardare al vivaio che sta nascendo in seno al Master Cavaliere di Giostra. Ipotesi, ovviamente, che potranno essere confermate o smentite nel dopo tornata elettorale. Certo è che gli scout dei vari rioni della Giostra della Quintana starebbero già lavorando per sondare il terreno. E l’ipotesi Chicchini da Spada a Croce Bianca, non sarebbe l’unico “movimento” di sella che potrebbe essere in animo ai futuri consiglio rionali. Stano ai rumors quintanari ci sarebbero anche diverse attenzioni su Nicholas Lionetti del Pugilli. Il rione dell’Aquila Nera, però, dopo averlo fortemente voluto pare continui a tenerselo strettissimo. Al momento la Giostra dei cambi di sella pare segnalare anche altri scenari. Va detto, oltre al doveroso rispetto della tornata elettorale, che la prossima giostra sarà quella della Sfida di giungo 2023. Perciò ciò che oggi potrebbe essere, già domani potrebbe non essere più per poi ritornare in ballo quasi a sorpresa all’ultimo minuto. Lo spettacolo della Giostra prosegue anche fuori l’otto di gara del Campo de li Giochi dimostrando, in forza a strategie, verifiche di disponibilità e via dicendo, che la Quintana è viva tutto l’anno. Nelle prossime settimane, dopo il voto, l’analisi sulla composizione dei nuovo consiglio rionali offrirà ulteriori spunti di analisi per capire di più e meglio cosa accadrà.