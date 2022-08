Foligno, Giostra della Quintana: a settembre sfila la Fortuna

FOLIGNO - “Sarà un settembre quintanaro di profonda tradizione. E sarà anche l’evento di chiusura del quadriennio che poi porterà alla tornata elettorale per il rinnovo delle cariche dell’Ente Giostra della Quintana”. A parlare con Il Messaggero è Luca Radi, magistrato della Giostra della Quintana e presidente della Commissione Artistica di Palazzo Candiotti.

Presidente, cosa ci riserverà il settembre quintanaro?

“Di sicuro un grande spettacolo legato alla tradizione di Giostra, in questa che sarà l’ultima Quintana del quadriennio di mandato”.

Cosa le lasciano questi quattro anni?

“è una esperienza nuova che s’è rivelata essere stupenda. Ho imparato a conoscere di più e ad apprezzare in pienezza la Quintana e le persone che la rendono possibile”.

Il Popolo della Quintana in questo che ruolo ha?

“Non parlerei di ruolo ma di grande valore. Soprattutto per quanto riguarda le taverne che, come è evidente a tutti, sono un punto di riferimento multiruolo e un presidio per la città”.

A suo modo di vedere, quale è il traguardo principale che ha raggiunto nel suo mandato?

“Abbiamo rivoluzionato, e parlo al plurale in quanto è stato fatto un importante lavoro di squadra, in particolare i regolamenti. E lo abbiamo fatto attraverso interventi che hanno dato ulteriori pilastri solidi alla manifestazione. Ma siamo anche intervenuti, ad esempio, sulla modifica dell’età minima per partecipare al complesso sistema della Giostra della Quintana. Età che era in precedenza fissata a 16 anni e che ora è scesa a 15 anni”.

Quale funzione ha questo abbassamento d’età?

“Così facendo abbiamo voluto creare un continuum tra Quintanella e Quintana. La Quintanella, tradizionalmente riservata ai più piccoli, ha il limite massimo d’età a 14 anni. Si dovevano attendere, quindi, due anni prima di poter accede alla Quintana. Ora a 14 si completa il ciclo Quintanella e poi si intraprende quello della Quintana.

Qualche anticipazione su settembre la può dare?

“Posso solo dire che ci sarà un grande Corteo storico delle rappresentanze rionali dove sfilerà l’allegoria della Fortuna. Aggiungo anche che la prevendita dei biglietti sta procedendo e i segnali indicano un importante presenza di pubblico che porterà giovamento alla città. Concludo ricordando che abbiamo inteso dare un ulteriore spessore a due appuntamenti del programma che sono il battesimo rionale e l’ostensione dlele bandiere sul Palazzo Comunale”.