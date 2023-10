Martedì 3 Ottobre 2023, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 09:38

FOLIGNO - Giostra della Quintana, cambi di sella in casa rione Croce Bianca. La Comunicazione l’ha data lo stesso rione di via Buitaroni guidato dal priore Andrea Ponti. “Il Rione Croce Bianca è lieto di annunciare ufficialmente che il nuovo cavaliere Fedele è messer Lorenzo Savini”. La scelta arrivadopo che nei giornis corsi lo stesso consiglio rionale aveva reso noto che: “Il Consiglio del Rione Croce Bianca comunica la cessazione del rapporto con il Cavaliere di Giostra, Pierluigi Chicchini, che a partire da oggi non vestirà più i colori del Fedele. Ringraziamo Pierluigi per il lavoro svolto nonostante i numerosi ostacoli che abbiamo incontrato durante questo anno. Facciamo un grande 'in bocca al lupo’ a Pierluigi per la pronta guarigione della spalla e per le quintane future. La Commisione Tecnica Rionale sta già lavorando all’edizione 2024 della Giostra della Quintana”. Lavoro che è culminato nella comunicazione di ieri dove si specifica che: “L'accordo con il nuovo Fedele e il suo staff è stato raggiunto dal priore Andrea Ponti e la commissione tecnica nella giornata di ieri (domenica 1 ottobre, ndr). Lorenzo,22 anni di Pescara, è un giovane cavaliere che ha frequentato il Master Cavalieri di Foligno. Alle sue spalle un palmares di tutto rispetto con un secondo e terzo posto alla quintana di Moie e un primo posto alla giostra Europea di Sulmona. Per quanto riguarda il Mounted games disciplina con cui il giovane Lorenzo ha iniziato, ha collezionato il titolo di campione italiano per 5 volte, 2 volte vice campione del mondo e 3 volte medaglia di bronzo agli europei. Poi quest’anno esordio alla quintana di Ascoli con il sestiere di Porta Maggiore”. Prossimamente, come è facile immaginare, ci sarà la presentazione ufficiale mentre l’8 ottobre al Campo de li giochi andrà in scena la Quintana dedicata ai giovani del Master Cavalieri che sta diventando sempre di più un importante serbatoio di cavalieri.