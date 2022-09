Foligno, Giostra della Quintana, Cacace: «Dalle prove tempi simili e incognita Guitto»

FOLIGNO - Prove ufficiali della Quintana, pronta l’analisi della sessione da parte di Lucio Cacace, presidente della Commissione Tecnica dell’Ente Giostra contattato sul punto da Il Messaggero. “Se si ragiona esclusivamente sui tempi – esordisce Cacace – è evidente a tutti che gli unici due cavalieri scesi sotto i 54 secondi sono Lorenzo Melosso del Badia e Luca Innocenzi del Cassero. Ci sono poi i due 54 netti del Giotti con Massimo Gubbini. Il resto siamo più o meno su un cotesto molto livellato. Il che – prosegue – vuole dire tutto e nulla. Nel senso che in pista c’erano cavalli “nuovi” e quindi ancora da affinare. Il responso dei cronometri dice chiaramente – prosegue – che quella del 18 sarà un giostra della Rivincita dall’esito incerto in quanto, in questa fase, non prevedibile. Come detto ci sono cavalli nuovi che hanno bisogno ancora di rodaggio, ma non va dimenticato che proprio l’imprevedibilità è l’elemento massimo che fa da motore alla Quintana regalando sorprese da un lato e dall’altro arrivando a ribaltare ogni possibile pronostico. In prova non si è visto Guitto che in gara ha dimostrato sempre di sapere il fatto suo. Alla Rinvita la sua presenza in gara farà sicuramente la differenza anche perché non averlo visto in prova lascia a tutti un grosso punto interrogativo sulla sua possibile performance. Se la pista gli piacerà sarà ancora una volta il cavallo da battere”. Dopo la conclusione delle prove ufficiali hanno provato l’otto di gara del Campo de li Giochi 5 binomi del master cavalieri. Si tratta di Luca Morosini su You Are My Boy; Paolo Palmieri In The Woods; Tommaso Suadoni su Lord Nikel; Aurelio Nencini su Vincent Vega; Ernesto Santirosi su The Judje. “Anche i cavalieri del master – ha sottolineato Cacace – anno dato buoni spunti di analisi. È stata una prima volta per loro, ci sono stati anche un paio di errori, ma l’avvio mi pare buono e – conclude - la voglia di crescere pure”. Intanto proseguono gli appuntamenti del programma ufficiale della Giostra della Quintana. La prossima tappa è per domani con l’assegnazione del premio giornalistico nazionale “Ariodante Picuti dodici giornali sottobraccio” giunto alla terza edizione. Il Premio sarà assegnato, domani alle 18.30 a Palazzo Candiotti, ad Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale. Nella stessa sede sarà assegnata anche “Menzione Speciale Comunicatore dell’Anno” a Ruben Della Rocca vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma e responsabile della comunicazione, collaboratore di Radio Radicale. Sempre domani, dalle 22.30, in piazza della repubblica andrà in scena lo spettacolo “Amor Ignis” della Compagnia Aetherium. Venerdì 9 , dalle 22.30 lungo le vie del centro, sarà la volta dello spettacolo itinerante “Il flauto magico” della Compagnia del Piccolo Nuovo Teatro. E ci sarà anche molto altro per arrivare a sabato 17 con il Corteo Storico e a domenica 18 con la Giostra della Quintana de La Rivincita.