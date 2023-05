Foligno, cresima in uniforme per gli scout.

Martedì 16 Maggio 2023, 12:00







FOLIGNO - Una celebrazione speciale per la Santa Cresima quella di domenica 14 maggio nella Chiesa di San Nicolò a Foligno. 11 ragazzi del Gruppo scout del Foligno 3 di Borroni hanno ricevuto il Sacramento della Cresima in uniforme, coinvolgendo come padrini e madrine gli stessi capi scout che con entusiasmo hanno partecipato alla cerimonia. Cuore pulsante della celebrazione padre Vincenzo Lolli, da sempre partecipe alle attività del mondo scout. Cerimonia toccante che ha visto 18 ragazzi e ragazze, scout e non, condividere un percorso insieme, coinvolgete e partecipato, perché come ha ricordato Padre Lolli, lo scoutismo fa parte della comunità e la comunità deve essere partecipe del mondo scout.