Cinque catecumeni di nazionalità diversa ricevono dal vescovo di Terni Battesimo e Cresima

TERNI - Cinque catecumeni adulti di nazionalità diverse hanno ricevuto il sacramento dele delladal vescovo Giuseppe Piemontese nella Cattedrale disabato 12 settembre. Una cerimonia che ha visto la presenza dei parroci delle comunità che hanno seguito la preparazione dei catecumeni che sono stati seguito nel cammino di fede, iniziato in seno alla comunità dei fedeli, da don Pio Scipioni e da don Matteo Antonelli della parrocchia di Gabelletta, fatto di varie tappe tra cui l’ammissione al catecumenato, che riconosce che il candidato che ha operato una reale conversione, diventa cristiano, partecipe alla vita di Chiesa come catecumeno, che ha fatto un atto di fede iniziale in Gesù come salvatore e di fiducia alla Chiesa in questo cammino con Gesù.Cammino , si legge in una nota della Diocesi di Terni, Narni ed Amelia, che prevede poi alcuni elementi essenziali quali l’annuncio della Parola, l’accoglienza del Vangelo che provoca una conversione, la professione di fede, il Battesimo, l’effusione dello Spirito santo, l’accesso alla Comunione eucaristica.«Oggi per voi, che avete risposto alla chiamata del Signore, inizia una nuova vita da cristiani –afferma il vescovo di Terni Narni ed Amelia– e noi siamo qui per ringraziare il Signore del dono della fede. Nel battesimo siamo assimilati a Gesù e in Lui diventiamo figli del Padre e quando siamo uniti a Gesù, il figlio amato, Dio Padre esprime il suo compiacimento, si prende cura in modo particolare dei suoi figli».