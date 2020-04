L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus : prime comunioni e cresime , spesso programmate in primavera, verso un probabile rinvio. Certezze ancora non ce ne sono, ma l'ipotesi più gettonata è quella di un rinvio, magari in autunno.E la crisi riguarda anche i ristoranti, dove dopo si sarebbe festeggiato e che ora stanno restituendo le caparre versate.