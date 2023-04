Foligno, anziana rapinata in centro resta ferita: 40 giorni di prognosi. Caccia all’uomo, indaga la polizia

FOLIGNO - Anziana rapinata in centro, in corso la caccia all’uomo. Il grave episodio è avvenuto sabato e a Foligno non si parla d’altro. Stando a quanto s’è appreso una ultraottantenne è stata avvicinata da una persona, probabilmente un uomo, che le ha afferrato la borsetta che la donna teneva al braccio. Un’azione veloce, determinata e violenta al punto che la donna è stata fatta rovinare in terra subendo, nell’impatto al suolo, gravi lesioni al naso poi giudicate guaribili in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Uno scippo che diventa rapina dalla gravi conseguenze. La zona dove tutto è accaduto è stata raggiunta dall’ambulanza con il personale sanitario che ha prestato le prime cure alla signora e dopo averla stabilizzata l’ha condotta in massima urgenza in ospedale. Immediato anche l’arrivo della polizia con gli agenti del Commissariato, guidato dal vicequestore Adriano Felici, che hanno attivato prontamente il dispositivo anticrimine e le relative investigazioni. A raccontare la violenza della rapina le tracce di sangue rimaste nel punto dove l’anziana vittima dei fatti ha battuto violentemente il volto. Un fatto gravissimo, e non soltanto per le conseguenze fisiche patite dalla vittima, del quale di questa portata non si ha quasi memoria. La polizia, comunque, avrebbe già imboccato la giusta strada per giungere all’individuazione del presunto autore dello scippo divenuto rapina. L’area dove i fatti si sono consumati è dotata di telecamere di videosorveglianza così come l’intero centro storico e anche dagli occhi elettronici potrebbero arrivare elementi utili alla positiva soluzione del caso. C’è poi da approfondire anche un altro fattore. Chi ha agito lo ha fatto da solo? Oppure aveva un complice cui ha consegnato la borsetta della vittima con all’interno qualche decina di euro? Al momento mere ipotesi che tali restano. Saranno infatti le indagini d ella polizia a fare piena luce su questo grave fatto.