Terni. A Cioccolentino è il trionfo del Viparo

Terni - Prosegue fino a domenica prossima il "Lungo viaggio di Cioccolentino che festeggia vent'anni. Nel giorno di Carnevale, a trionfare è la degustazione del Viparo. Così i diamanti di cioccolato sono stati distribuiti accompagnati all'amaro Viparo. Un idillio di bontà esaltato dal maestro pasticciere Francesco Favorito.

Ma è Riccardo Mostarda, amministratore del Viparo nonchè discendente dell'antica famiglia Morganti ad annunciare alcune novità. Se da una parte si sta lavorando per promuovere il prodotto per la preparazione degli aperitivi, dall'altra si stanno raccogliendo alcuni reperti antichi per realizzare una sorta di piccolo museo. Così è comparso un encomio del ministero della difesa perché il Viparo venica somministrato ai soldati sul fronte durante la prima Guerra mondiale.

