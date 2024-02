Cioccolentino di Terni, ventesima edizione da record

TERNI - E’ stato un Cioccolentino social dai grandi numeri. Con 40 espositori nel centro città dal 9 al 18 febbraio, aree food, show cooking, laboratori di pasticceria, spettacoli itineranti. Il festival internazionale del cioccolato nella città di San Valentino, dal 9 al 18 febbraio, incastonato tra il villaggio di Alice nel paese delle Meraviglie in piazza Solferino e Loveland in piazza Europa, ha fatto arrivare a Terni visitatori da fuori regione, confermandosi uno degli appuntamenti più attrattivi del territorio. Anche i social hanno risposto molto bene: le due campagne principali (notorietà e interazioni) su Facebook hanno generato un totale di un milione e 300mila impression per un totale di 780mila raggiunti e 250mila interazioni con i post. Per quanto riguarda Google le due campagne principali (search e Youtube) hanno generato un totale di 590.000 impression per un totale di 3.000 click verso il sito. Infine ad essere analizzato è il sito web della manifestazione che ha registrato un totale di 8.200 nuovi utenti. «Davvero un grande successo questa ventesima edizione di Cioccoloentino – il commento di Andrea Barbarossa, di Eventi.com – per il livello degli ospiti e per la grande partecipazione di pubblico. Tantissime le persone a passeggio tra gli stand ogni giorno e a seguire ora dopo ora la creazione del Thyrus con 107 chili di cioccolato. I più piccoli sono rimasti incantati da Alice nel paese del cioccolato. Questo ci ha fatto piacere e nella prossima edizione penseremo a qualche altra favola da portare nella nostra Terni. Come tutte le manifestazioni tutto può essere migliorato. E’ stata una prova quella di allungare l’intera manifestazione per dieci giorni e devo dire che le cose hanno funzionato, ma certo per la prossima edizione deve essere fatto un nuovo piano. Ora archiviato Cioccolentino lavoriamo per la prossima manifestazione Wine & Love che animerà il centro di Terni dal 17 al 19 maggio. L’anteprima è stata presentata durante la kermesse di Cioccolentino, ma ora ci stiamo preparando per i nostri ternani».

Wine & Love animerà Terni dal 17 a 19 maggio. Una tre giorni di degustazioni, incontri ed eventi diffusi nel cuore della città alla scoperta delle eccellenze vinicole e delle bellezze dei luoghi più significativi del centro storico.

Consumatori, professionisti del settore e wine lovers si incontrano per tre giorni nella manifestazione dedicata al vino. I protagonisti saranno masterclass, eventi, esperienze immersive e folklore.