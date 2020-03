Emergenza Coronavirus, Caritas-San Martino: «per chi è in difficoltà è aperto l'Emporio Solidale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Per molte persone il periodo di quarantena si traduce in un momento di grande difficoltà economica; per questo in città si mette di nuovo in modo la macchina della solidarietà, che vede protagonisti la Caritas Diocesana e l’associazione di volontariato «San Martino». L’iniziativa, nata «su invito del Santo Padre», è quella di aiutare chi ha difficoltà a fare la spesa perché senza aiuti o senza lavoro, permettendo a chi ne ha bisogno di usufruire per la durata dell’emergenza dell’Emporio Solidale Diocesano, in via Vollusiano 18, a Terni. La domanda per avere accesso all’Emporio deve essere presentata tramite la parrocchia, ed al beneficiario potrebbero essere richiesti dei documenti che giustifichino lo stato momentaneo di necessità. All’Emporio si accede una persona alla volta, su appuntamento; «le famiglie potranno prelevare gli alimenti per un importo massimo di 50 euro ogni 15 giorni, che corrispondono a 1000 “punti-cuori”».