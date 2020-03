E' online «Essere Umbri», la serie che racconta otto storie dal territorio umbro

TERNI Quale migliore modo di trascorrere del tempo in quarantena dedicandosi a film e serie tv? «Essere Umbri» è una serie documentaristica di Andrea Sbarretti disponibile online in cui di vota in volta sono affrontati temi molto diversi tra di loro, ma con un punto in comune, il cuore verde d’Italia come sfondo, e il collante dello stile cinematografico. «La serie è il resoconto non filtrato e non patinato di questo momento storico. Come ce lo ricorderemo tra 20, 30, 40 anni? La serie racconta l’Umbria senza veli e senza ostentazione». Il viaggio comincia con la storia di Sabrina e della sua matrigna, e prosegue seguendo Corrado con un tour dei club notturni; la terza puntata è dedicata all’oasi di Alviano tra le bellezze naturalistiche e il castello medievale, mentre la quarta e la quinta puntata si concentreranno su Norcia e sulla drammatica data del 30 ottobre 2016, giorno del terremoto, grazie a tante testimonianze da punti dii vista diversi. La sesta puntata è tutta dedicata agli arrampicatori e alle pareti rocciose; le ultime due, infine, sono dedicate rispettivamente a uno scrittore, Giovanni Tasca, e a Vinyasa, rapper ternano.

Ultimo aggiornamento: 14:56

