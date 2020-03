Covid-19, da Arrone un servizio telefonico di aiuto agli anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARRONE Non solo iniziative sotto il punto di vista sanitario: il Covid-19 spinge all’azione professionisti, volontari e associazioni anche nel campo della salute mentale. Così, ad Arrone, è nato «Siamo in ascolto», un servizio di supporto psicologico telefonico gratuito per affrontare la situazione di emergenza, primo sul territorio. Il supporto per i momenti di difficoltà emotiva legati soprattutto ai cambiamenti della quotidianità sono rivolti alla popolazione, ma «In particolare vogliamo essere vicini agli anziani soli, che più di altri sono colpiti dalla paura e dallo stress» spiega il sindaco Fabio di Gioia. «È un modo di condividere le proprie emozioni al fine di. Ridurre la sensazione di isolamento, traendo beneficio dal confronto». In prima linea ci sono l’Aps Pandora della dottoressa Marisol Flores e gli psicologi dell’associazione RelAzion’Arti della dottoressa Erica Venturi. Il numero da chiamare è