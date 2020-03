AMELIA - La Valle della Speranza di Molino Silla di Amelia, casa madre della Comunità Incontro, da questa sera è illuminata con l'hashtag “Andrà Tutto bene” accompagnata dal Tricolore.

L’installazione resterà accesa ogni sera per tutta la durata dell’emergenza coronavirus portando lontano, ancora una volta, i grandi valori e la solidarietà della comunità fondata da Don Pierino Gelmini.

Già nei giorni scorsi, sui social, la Comunità aveva condiviso l’arcobaleno e l’incitamento a non mollare, ma i ragazzi residenti hanno voluto fare di più e la collina che di solito viene addobbata durante il periodo natalizio con luminarie e scritte benauguranti, accoglie la frase simbolo della quarantena italiana e l’amato Tricolore.

"Un messaggio di incoraggiamento, vicinanza e forza per combattere questa battaglia sanitaria tutti insieme ed uscirne più forti di prima. Un messaggio di riscatto - spiegano dalla Molino Silla - che vuole arrivare proprio da chi nella vita si è trovato più volte a dover affrontare momenti difficili ma dai quali ne è uscito ed ora è pronto a trasferire la propria forza agli altri, nel nome della condivisione e del bene comune".

La scritta e l’illuminazione sono state interamente realizzate dai ragazzi ospiti della struttura terapeutica, che in questi giorni si sono adoperati per regalare alla collettività, a tempo di record, questo emozionante colpo d’occhio.



