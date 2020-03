Orvieto, tute e occhiali per il pronto soccorso del "Santa Maria della Stella": "donazioni importanti in questo momento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Orvieto la solidarietà non si ferma mai, nemmeno se a fare la voce grossa è il Coronavirus. Il "Santa Maria della Stella", così come la maggior parte dei nosocomi italiani, si trova in un momento di emergenza sanitaria mai vista prima, a causa della pandemia da Covid-19 (Coronavirus)."Il nuovo virus e anni di tagli alla Sanità - spiegano gli operatori sanitari del pronto soccorso del presidio orvietano - stanno mettendo gli operatori del settore sanitario a dura prova nel garantire le migliori cure possibili agli utenti colpiti dall’infezione da Coronavirus. In particolar modo - spiegano gli uomini e le donne diretti dal dottor Cesare Magistrato - ci troviamo a dover lavorare con una quantità di dpi (dispositivi di protezione individuale) che purtroppo è limitata. Questa emergenza ha colpito la sensibilità di tutta la popolazione e in particolar modo di alcune imprese dell’orvietano quali Montefiore, Tiberi Sauro Group, Cerquitelli, New Millenium, Comitato Festeggiamenti Castiglione in Teverina che hanno donato al Pronto Soccorso di Orvieto tute impermeabili e occhiali per la vestizione degli operatori impegnati nella gestione dei pazienti, tutto il personale medico, infermieristico, operatori sanitari. Si tratta di un gesto molto apprezzato ma anche molto importante, specie in questo momento, per cui il coordinatore infermieristico e il direttore ringraziano."