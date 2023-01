Lunedì 2 Gennaio 2023, 09:36

TERNI Montanari entra subito nel vivo della Parigi-Dakar. Dopo il prologo, chiuso al 34° posto, ieri la prima gara, con il pilota ternano che si è piazzato secondo tra gli italiani in gara con il tempo di 4 ore e 18 secondi (33° in ordine di arrivo). Prime emozioni positive per il ternano Tommaso Montanari in sella con il numero 124 nella categoria Rally 2 sulla sua Husqvarna 450 Rally replica per il team Husqvarna Solarys dopo la partenza del velocissimo e panoramico prologo. Tredici 13 chilometri per rompere il ghiaccio.

Ieri, invece, Montanari ha iniziato a fare sul serio nel deserto dell'Arabia Saudita. La prima tappa è stata vinta da Ricky Brabec su Honda. Il pilota ternano ha iniziato a saggiare le prime vere durezze del Rally Raid più famoso e duro del mondo. «Oggi (, ieri, ndr) tappa insidiosa con sassi, passaggi trialistici ma soprattutto - è il commento di Montanari al termine della prima gara - ho iniziato a conoscere le vere dune. Un piccolo errore di navigazione mi ha fatto perdere un po' di tempo poi le dune nel finale mi hanno dato la botta di grazia, cadendo due volte come un cadetto».

Nel prologo vinto da Toby Price su KTM, Tommaso Montanari si è classificato al 34° posto nella classifica assoluta e in 8° posizione di categoria Rally 2 con il tempo di 8'57. L'avventura passo dopo passo viene raccontata da Tommaso, che in Arabia è accompagnato dal papà Mario, anche lui protagonista alla Dakar 40 anni fa, sul suo profilo Instagram con post, video e reel. Proprio come aveva fatto lo scorso anno il suo grande amico Danilo Petrucci, protagonista di una epica vittoria di tappa.

La Dakar vera e propria, tuttavia, è cominciata ieri con la prova speciale di 368 chilometri e 235 di trasferimento, con Montanari che ha chiuso al 33° posto. La Parigi-Dakar si concluderà il 15 gennaio a Al Hofuf in prossimità del Golfo Persico. In totale 8.549 chilometri dei quali 4.706 di prove speciali, rappresentano quanto più difficile ed emozionante un fuoristradista possa immaginare e vivere. Montanari ha nel suo palmares un titolo di campione europeo e sei campionati italiani conquistati tra enduro e motorally. Ma l'esperienza tra le dune è tutt'altra cosa, navigare correttamente nel deserto sul filo dei 170 chilometri orari sarà da subito lo scoglio più duro.

