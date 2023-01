Lunedì 2 Gennaio 2023, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:31

TERNI Due bellissimi regali per mandare in archivio l'anno appena concluso e cominciare il 2023 sotto i migliori auspici. Dopo essersi aggiudicata la coppa Mario Pietrini come migliore società umbra classificata nel pattinaggio a rotelle corsa per l'anno 2022, l'Euro Sport Club Terni ha visto il suo atleta di punta, Alessio Rossi, sfiorare il podio al primo importante appuntamento sul ghiaccio. Alessio si è classificato al 4° posto nella gara Mastart nel primo Trofeo Nazionale svoltosi a Baselga di Pinè di Trento, ultima gara prima dei campionati italiani.

L'evento è in programma a maggio e quello che si apre davanti ad Alessio Rossi e al resto della squadra sarà uno dei più importanti anni agonistici. Oltre ai campionati italiani, infatti, il 2023 vedrà anche il ritorno a Terni nel mese di ottobre del Trofeo internazionale che da anni ormai l'associazione ternana del presidente Carlo Danieli organizza con un rilevante riscontro di atleti e di pubblico. Proprio su questo punto l'Euro Sport è impegnata da anni nell'organizzazione di eventi nazionali ed internazionali che attirano in città migliaia di atleti, addetti ai lavori e pubblico, come dimostra il World Skate che ha caratterizzato l'intero mese di ottobre tra eventi promozionali, gare e lo stage pre mondiale della nazionale italiana. Quest'anno l'intera manifestazione ha visto numerose gare e iniziative di pattinaggio a rotelle, come il Trofeo Internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta l'Italia nonché da alcuni paesi Europe e il Trofeo Terni Roller XI Memorial Pioli, riservato alle categorie dei più piccoli, per il quale sono arrivati a Terni oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia. L'importante sinergia con la Ternana Calcio, che ha riqualificato il pattinodromo Daniele Pioli e aperto la possibilità di far usufruire il nuovo PalaSport a tutte le società sportive ternane possono aprire nuovi scenari: «Le parole pronunciate dal patron della Ternana Stefano Bandecchi - dice Danieli - sono un importante invito a far sì che l'associazione possa organizzare un evento di pattinaggio a rotelle presso il nuovo PalaTerni. Questo potrebbe aprire una forte collaborazione con la società che il patron rappresenta per organizzare eventi come già accaduto sia a Terni negli ultimi anni che a Norcia. Lusingati dalle parole di stima dello stesso patron - prosegue Danieli - ci auguriamo anche che il pattinodromo Daniele Pioli gestito dalla Ternana Calcio, sia ancor di più valorizzato e messo a disposizione delle società sportive».

