Il presidente Stefano Bandecchi si gode il suo relax in Messico, Antony Iannarilli va a ritirare una targa che gli ha consegnato il Comune di Alatri, la sua città, Raùl Moro va a far visita ai bambini del campus natalizio di una società calcistica catalana, Luka Bogdan fa la proposta di matrimonio alla fidanzata. Gli altri, tutti a festeggiare a casa loro, o con un Capodanno trascorso all'estero. Ecco come si sono organizzati, alla Ternana, per andare a brindare all'anno nuovo il 2023. Anno che, secondo il presidente, dovrà essere importante. «Sono convinto - ha detto in video in una sorta di messaggio di fine anno - che i ragazzi si stanno riposando e si stanno concentrando sull'anno che verrà. Io ho buone sensazioni. La Ternana è in una posizione di classifica importante ed ha tutto il girone di ritorno da affrontare impegnandosi». Vediamo dove si riposano e si concentrano, i calciatori. In attesa che il 5 gennaio si torni in campo per riprendere gli allenamenti, intanto ci si gode la sosta, con 9 giorni di libertà da impegni e partite. Alcuni di loro ne hanno approfittato per fare delle "pubbliche relazioni". Ad esempio Antony Iannarilli ha chiuso il 2022 con un ricevimento in Comune ad Alatri. Gli è stata consegnata una targa dal sindaco Murizio Cianfrocca, dopo essere stato indicato poco prima di Natale al Galà del calcio italiano come miglior portiere dello scorso campionato di serie B. Poi c'è Raùl Moro, a portare anche il nome della Ternana tra i ragazzini catalani che stanno svolgendo il campus natalizio della società calcistica Igualada, ai quali proprio oggi il fantasista ex Barcellona e di proprietà della Lazio va a fare visita. Alcuni dei calciatori della rosa rossoverde si sono concessi un Capodanno fuori porta, o meglio fuori Italia. Vivono ognuno alla propria maniera questa vacanza e postano immagini e video sui social. Oltreoceano, oltre a Bandecchi che sta in Messico, c'è Andrea Favilli, volato fino a New York con la sua fidanzata Lucrezia, che presto sposerà. Ma la meta estera più gettonata nello spogliatoio rossoverde, quest'anno, è stata Parigi. Capodanno nella Ville Lumière per Luka Bogdan, con tanto di proposta di matrimonio alla sua compagna. Ma sono andati lì anche Antony Partipilo con la moglie Claudia (foto Instragram), Cesar Falletti con la consorte Katerine e i due figli e Antonio Palumbo. A Parigi pure Salim Diakite, ma per il semplice motivo che lui, francese, ha proprio la famiglia lì. Alfredo Donnarumma si fa fotografare con la moglie Luisa e i suoi due figli davanti ai cartelloni di una catena alberghiera egiziana. Quindi, Capodanno extracontinentale, per l'attaccante. Valerio Mantovani, invece, insieme alla sua compagna Maria Sole, ha scelto Londra. Ci sono, poi, i calciatori stranieri che hanno approfittato della sosta per tornare nei loro paesi di origine, per ritrovare i familiari, i parenti e gli amici. Già detto di Raul Moro che ha passato il cambio di data con la famiglia e la fidanzata. Il danese Fredrik Sørensen, con la moglie italiana Elisa sposata lo scorso giugno e le loro bambine, è andato nella sua Copenaghen. Gli altri, quasi tutti in Italia o nei loro luoghi di residenza. Compreso l'allenatore, Aurelio Andreazzoli, a fare Capodanno nella sua Massa. Lui, però, a differenza dei suoi calciatori, non mette post e foto sui social e vive i suoi momenti privati lontano da riflettori, obiettivi e cellulari.