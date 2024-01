Joan Pedrero vince Africa Eco Race in categoria maxitrail

Joan Pedrero, pilota d'élite della Dakar, è entrato ancora una volta nella storia concludendo la 15ª edizione dell'Africa Eco Race su una Harley-Davidson Pan America 1250™. Il pilota si è classificato primo nella categoria maxitrail e 25° in assoluto. Per 16 giorni, Pedrero ha gareggiato alla guida della Pan America 1250™ , il primo modello Adventure Touring di Harley-Davidson. La sfida estrema ha messo in luce le capacità estreme della Pan America 1250 e come essa incarni lo spirito di avventura che fa parte del DNA del marchio motociclistico americano. Equipaggiato con il potente motore Revolution® Max 1250, un bicilindrico a V da 1250 cc raffreddato a liquido, Pedrero ha superato le aspettative e ha dimostrato di cosa fosse veramente capace la moto. Per la partecipare alla gara sono state apportate pochissime modifiche alla moto, che è rimasta quasi completamente stock, con l'unica eccezione di una leggera modifica al radiatore per meglio affrontare le condizioni estreme del deserto. Pedrero ha iniziato la gara in una ottima posizione, rimanendo tra i primi 20 per i primi quattro giorni del difficile percorso. Alla fine della lunga competizione, e nonostante alcuni imprevisti, Joan Pedrero e la Pan America 1250™ non si sono mai risparmiati e hanno superato tutte le sfide che si sono presentate sul loro cammino, impressionando sia il pubblico che gli altri piloti con la versatilità, la potenza e il controllo che il modello americano è in grado di offrire.

Kolja Rebstock, Vice Presidente Regionale Harley-Davidson per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, ha dichiarato: "Siamo entusiasti del risultato di questa gara e dell'incredibile performance di Joan Pedrero.

Il nostro marchio è sinonimo di avventura e prestazioni, e la Pan America che ha portato a termine questa gara è un fantastico esempio di come stiamo continuando ad andare oltre le aspettative di chiunque, sfidando i limiti della tecnologia e delle prestazioni”. La partecipazione di Harley-Davidson alla gara ha dimostrato la capacità e l'affidabilità della Pan America 1250™. L'avventura fa parte del marchio e la Pan America 1250™ sta esplorando nuovi modi per vivere l’autentica esperienza Harley-Davidson. I fan del marchio sono invitati a guardare una serie di video sulla gara al sito harley-davidson.it/ecorace