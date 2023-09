Giovedì 28 Settembre 2023, 08:47

Non è sfuggito, ieri mattina, a palazzo dei Priori, un terzetto in arrivo da Foligno. Qualche minuto prima delle dieci, il sindaco Stefano Zuccarini, l’assessore allo Sport Decio Barili e il presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli sono sfilati verso la civica residenza. Ad attenderli il sindaco Andrea Romizi, nella stanza anche l’assessore allo Sport, Clara Pastorelli.

Scontato il tema dell’incontro: la crono del Giro d’Italia, Foligno-Perugia. Nessuno apre bocca ma il fatto che ci sia stato un vertice a 17 giorni dalla presentazione del Giro (il 13 ottobre a Trento), la dice lunga sul fatto che la Perugia-Foligno si farà. È vero, non ci sono i dettagli, ma ormai il dato è tratto. Anche se nessuno conferma. Vertice abbottonato e blindato.

L’obiettivo del summit era quello di tirare le fila sul fronte degli impegni delle istituzioni per un’operazione che è sì di grandissimo valore sportivo e di promozione turistica, ma ha anche un costo. Così non è escluso che oltre ai due player principali, i Comuni sede di partenza e di arrivo, possano sedersi al tavolo dei prossimi giorni anche la Regione. E magari anche altre istituzioni che sui territori investono, per esempio le due Fondazioni (Fondazione Perugia e Fondazione cassa di Risparmio di Foligno), ma non solo.

Bocche cucite su tutto, non resta che andare a curiosare on line chi sta cercando di anticipare la Rcs sul percorso che sarà. Il Giro 2024 dovrebbe partire da Venaria Reale il 4 maggio e finire a Roma domenica 26. Passaggio in Abruzzo e Umbria che potrebbe finire nel tracciato con il simbolo del cronometro nella risalita verso nord. Senza dimenticare l’ipotesi di una partenza (a questo punto il giorno dopo la crono)da Spoleto. Attenzione, la Perugia-Foligno non sarà una crono normale come quelle degli ultimi anni e come la Castiglione delle Stiviere-Desenzano sul Garda (26 chilometri) che viene data per certa tra seconda e terza settimana. Potrebbe essere una sorta di tappone contro il tempo ampiamente over 40 chilometri visto che ci sono dei condizionamenti di tracciato. Per esempio niente Centrale Umbra. E neanche passaggi su strade dove ci sono passaggi a livello. Arrivo sull’acropoli, ma ancora non è stata indicata la porta d’ingresso. E non è un fattore secondario visto che si tratta di un’impennata che potrebbe cambiare il destino di tappa e magari Giro. Striscione d’arrivo tra corso Vannucci e piazza IV Novembre, con la Fontana Maggiore a fare da prima donna. Più complessa, forse, la partenza da Foligno. Il cantiere della cattedrale in piazza della Repubblica potrebbe ancora essere lì. C’è chi immagina una partenza verso Porta Romana invece che verso via XX Settembre come accaduto per la crono del Sagrantino che arrivava a Montefalco. E c’è anche la suggestione di un via dal piazzale della caserma Gonzaga che festeggerà i 140 anni dall’inaugurazione.