TERNI Un dipendente dell'ospedale Santa Maria di Terni di 59 anni è morto questa notte in seguito all'aggravemento delle sue condizioni mentre si trovata ricoverato al reparto di Terapia intensiva. L'uomo era residente a Stroncone ed era ammalato da tempo. Ad annunciare la sua morte il sindaco di Stroncone Giuseppe Malvetani: «Putroppo il mio concittadino era stato ricoverato per un aggravemento de quadro clinico legato ad una patologia pregressa che lo costringeva a recarsi in ospedale più volte a settimana».

L'uomo svolgeva la sua mansione il Cup all'interno dell'ospedale. Ultimo aggiornamento: 11:10