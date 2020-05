Ultimo aggiornamento: 08:22

PERUGIA - Lockdown, distanziamento sociale e soprattutto mascherine. Sono gli elementi alla base dell’azione di contrasto alla diffusione del contagio del covid-19. Tutte misure necessarie, ma c’è un elemento che va considerato: quando la gente s’incrocia ora in fase 2 proprio a causa delle mascherine spesso non si riconosce La soluzione? L’ha trovata una commerciante di Foligno, Claudia Paolini che ha creato le mascherine con su stampato la parte di volto coperto di chi le indossa. E il prototipo l’ha indossato un’altra commerciante di Foligno, e amica di Paolini, Osvalda Siena. Un’idea davvero simpatica che contribuisce a rimanere vicini pur se a distanza.Ed ecco svelato dalla stessa ideatrice il motivo che ha portato alla nascita delle mascherine col viso. “Incrociando le persone – racconta Claudia Paolini a IL messaggero – mi sono trovata a dover risolvere un problema che può apparire banale ma banale non è: riconoscere l’interlocutore. Allora mi è venuta questa idea che pare stia funzionando. Si tratta di una mascherina che rispetta le azioni anticontagio ma che, in questa fase di obbligo di distanziamento sociale, permette di riconoscere le persone”. Un’idea simpatica che serve anche a far capire a chi si incontra che contemporaneamente dietro e davanti quella protezione c’è sempre la stessa persona. E una idea frizzante come questa non poteva che venire da Foligno dove il “genius loci” continua a scatenare il suo fascino producendo ciò che fa la differenza e ciò cui ancora nessuno ha mai pensato.