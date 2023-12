La cooperativa workers buyout Gbm dona 200 euro di buoni spesa ai dipendenti

PERUGIA - Un gesto che va oltre la tradizione delle festività natalizie, un gesto che il consiglio di amministrazione della Gbm ha ritenuto doveroso verso chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita della cooperativa. È così che nasce il dono “speciale” a soci e dipendenti che troveranno sotto l'albero un contributo straordinario di 200 euro in buoni spesa, spendibili presso tutti i punti vendita Coop Centro Italia. «L'anno corrente – dice il presidente Nicola Stabile - ha portato sfide economiche e difficoltà a molte famiglie, e così abbiamo deciso di rispondere a questo momento delicato con un regalo che possa aiutare “la nostra famiglia” ad addolcire il proprio Natale».

Fondata negli anni '60, la Gbm ha affrontato un passaggio generazionale nel 2014, salvando posti di lavoro attraverso un'operazione di workers buyout, con l'aiuto di Legacoop Umbria, Coopfond e Cfi.

Otto soci, insieme a 23 lavoratori, hanno deciso di diventare imprenditori di se stessi, prendendo la strada della salvaguardia del proprio posto di lavoro. «Una storia vincente - continua Stabile – che ci ha portato attualmente a un'impostazione societaria di 20 soci e 53 dipendenti. Abbiamo fatto della qualità, della trasparenza, del rapporto umano, le armi vincenti della nostra impresa».

La cooperativa Gbm - realtà economica leader in Umbria, impegnata in sistemi integrati per alimentazione e climatizzazione, ottimizzazione degli impianti energetici per conseguimento dell'energy saving, global service ed impianti di produzione energia da fonti rinnovabili - si conferma azienda che pone al centro delle priorità il benessere e la solidarietà, incarnando lo spirito cooperativo più autentico.