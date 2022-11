Martedì 8 Novembre 2022, 06:50

TERNI - Il concerto di Capodanno in piazza, si farà: la Regione Umbria decide di finanziare parte dell’evento organizzato dal Comune di Terni per brindare al nuovo anno. E con ogni probabilità sarà Daniele Silvestri a “salire” sul palco a ridosso di palazzo Spada. Il cantautore romano che proprio con “Salirò” si è fatto apprezzare al festival di Sanremo nel 2002, ha già dato la sua disponibilità e se niente va storto arriverà a Terni il 31 dicembre. Dopo l’interruzione dei festeggiamenti causati dalla pandemia, si torna a brindare nelle piazze di tutto il Paese. Amadeus condurrà “L’anno che verrà” da Perugia e in piazza Europa a Terni le band locali apriranno al grade protagonista della musica italiana. La novità non sta solo nel fatto che si torna a fare baldoria, ma nel poter prendere parte ad un concerto che non richiede prenotazione. L’ultimo spettacolo di Capodanno risale alla giunta Di Girolamo (se non si considera la trasmissione di Rai1 in diretta dal piazzale interno alle acciaierie) e l’ultimo concerto pubblico della nuova squadra di governo risale al 2019: organizzato nell’ambito della manifestazione TerniOn. «L’idea è quella di riportare il pubblico nelle piazze con un evento di grande attrazione» - spiega l’assessore al commercio Stefano Fatale. «Ancora è tutto in costruzione ma sicuramente il palco sorgerà nello stesso punto in cui era stato posizionato per il concerto di Max Gazzè nel settembre 2019».

In alternativa – il Comune prepara un piano B – potrebbero arrivare i Tiromancino. Gli uffici stanno comunque predisponendo l’affidamento per la gestione dell’evento da cento mila euro. Che sommati al progetto “Natale di luci” (ammonta a 200mila) che garantisce l’illuminazione d’artista e l’ animazione nei fine settimana in tutte le vie del centro storico per tutta la durata delle festività, fa un totale di 300mila euro. «La volontà è quella di sostenere e valorizzare il commercio di prossimità» - ripete Fatale. Non a caso sfodera la formula di TerniOn che comprende il concertone in piazza. Silvestri, che al teatro Lyrick di Assisi il 29 ottobre ha registrato il tutto esaurito eseguendo brani inediti e riscrivendone altri: ha cambiato e improvvisato ogni pezzo, sale per primo sul palco che per ultimo è stato di Gazzè. Un sodalizio il loro: si sono incontrati a Roma, nel 1990, in quel piccolo magico ritrovo di cantanti, attori, scrittori, che era il “Locale” di via del Fico. Subito è nata una band formata da Gazzè e da Silvestri, da Fabio Rondanini (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Daniele Fiaschi (chitarre), Duilio Galioto (tastiere e sintetizzatori) e Daniele Tortora (programmazioni).