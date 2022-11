Terni, Natale in costruzione: con la pista di ghiaccio, i cieli stellati, il concerto di Capodanno in piazza

TERNI - Prove tecniche di Natale: in piazza della Repubblica è arrivata la pista di pattinaggio su ghiaccio, in piazza Ridolfi si sta predisponendo l’avviso di gara per il concerto di Capodanno, negli uffici di largo Frankl si sta per concludere l’iter per l’aggiudicazione del bando di luci da 200mila euro. Entro giovedì 10 novembre si saprà quale dei tre progetti in concorso sarà realizzato. E da venerdì 25 novembre il centro città inizierà a brillare. L’assessore al commercio Stefano Fatale aveva assicurato l’accensione delle luminarie a partire dal black friday, giorno che inaugura la grande stagione dello shopping natalizio. «Per la prima volta si potrà tornare a vivere un Natale “normale” - dichiara Fatale - senza mascherine e senza distanziamenti. L’obiettivo della giunta Latini è quello di rendere il cuore di Terni attrattivo e accogliente per cercare di sostenere il commercio di prossimità». Per la prima volta il “Natale di luci” coprirà tutte le vie del centro, corso Vecchio incluso. Per posizionare l’albero alto 15 metri si dovrà attendere la decisione di andare nella direzione di realizzare - oppure no - il concerto in piazza. Gli assessori al commercio Fatale, al turismo Proietti e alla cultura Cecconelli, non fanno annunci: «Troppo presto, ma ci stiamo lavorando». Tra l’altro ci sarebbero i fondi messi a disposizione per i concerti di Elisa e Venditti De Gregori, che non si sono più fatti.



Confermata la stella cometa da 17 metri in piazza San Francesco, l'illuminazione artistica di tutte le principali vie, il mercatino nel giardino dell’ex Foresteria, l’assenza della giostra a cavalli su due piani. Quell’attrazione in stile Settecento ha lasciato Terni nell’anno sciagurato della pandemia e non è più tornata, ma con i lavori di ristrutturazione della Bct che stanno andando per le lunghe non avrebbe trovato spazio in piazza della Repubblica.Il cantiere per il completamento degli interventi di riqualificazione dell’ex palazzo comunale è stato inaugurato lo scorso luglio e doveva essere concluso in questi giorni. Invece resta ancora da tinteggiare la facciata e da ripulire la torre realizzata negli anni Novanta, tanto che la data di consegna slitta al 9 dicembre, sempre che non ci siano ulteriori rinvii. L’intervento era programmato da tempo e non risolverà le inefficienze che presenta attualmente l’edificio: per tutta l’estate senza aria condizionata perché l’impianto è talmente vecchio che non ce l’ha fatta a partire. La questione si è risolta con l’arrivo di qualche pinguino. Poi sono arrivate le bollette d’oro e adesso arriva il freddo. Comunque a causa di quel cantiere l’organizzazione di Umbria Jazz decise di rinunciare al palco previsto in piazza della Repubblica