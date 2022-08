Lunedì 8 Agosto 2022, 01:15

SAN GEMINI - “San Gemini Estate” entra nel vivo della programmazione degli eventi patrocinati dall’amministrazione comunale, con la “Notte dei desideri dei Borghi più belli d’Italia”. Quella in cui i sogni vengono solitamente affidati alle stelle. Anche se, in questo caso, basterà trascriverli in un foglio e lasciarli scivolare in fondo ad un pozzo appositamente realizzato per l'occasione. L’appuntamento di mercoledì 10 agosto alle ore 21 presso il Giardino delle Rose, è rivolto ai più piccini (dai due anni in sù). Una festa interamente dedicata ai bambini e alle loro famiglie, che potranno vincere un soggiorno in uno dei cento Borghi più belli del Paese che, come San Gemini, hanno aderito all’iniziativa su scala nazionale. Oltre che guardare le stelle ci si potrà distrarre e si potranno ascoltare delle bellissime favole: «Gli spettacoli di animazione garantiranno il divertimento a tutti i partecipanti» - dichiara l’assessora alla cultura Federica Montagnoli.

Ricordando che con la notte di San Lorenzo si apre una settimana importante: «Venerdì 12 in piazza Duomo ci sarà il concerto organizzato da Virna Liurni in occasione della 22esima edizione del Sangemini Classic, mentre il 13, il 14 e il 15 si svolgerà la prima edizione del FeFestival, kermesse di musica in memoria di Felice Ferri e Raffaella Listanti, che coinvolge dieci grandi band della scena ska, folk, rock, reggae, autoriale italiana, e ospiti internazionali». Si esibiranno gli Arpioni, Ramiccia con Tonino Carotone, la Banda Bassotti, Il Muro del Canto, Gang, Kaos for Cause, Path, Bobby Roots, Gillo. Il cartellone si apre a Terni venerdì 12, con la collaborazione di “Baravai - Anfiteatro Romano” : sul palco saliranno gli Arpioni, ormai storica ska band italiana, Banda BassoT con ska punk oi dalla capitale e Kaos for Cause in apertura, gruppo combat punk ternano.

Sabato 13 ci si sposta a San Gemini, cittadina di cui Fefè (Felice Ferri) si innamorò decidendo di trascorrere lì il resto della vita insieme a Raffaella e di accendere il fuoco dell’amicizia in piazza San Francesco, dove avviò con lei un'attività di ristorazione. Sarà l’omaggio del Gruppo Tamburi “Lucio Bartolucci” del Rione Rocca di San Gemini ad aprire la serata, alle ore 20. Poi sarà di scena la Gang dei fratelli Severini, con il cantautorato post punk di Path in apertura. Domenica 14 tocca a “Il Muro del Canto”, e il giorno di Ferragosto è di nuovo ska coi Ramiccia, che accompagneranno Tonino Carotone.

«Vogliamo raccontare e tenere viva una storia d’amore – spiega Stefano Ferri, organizzatore e frontman degli Arpioni – tra mio fratello Felice e Raffaella, che quindici anni fa decisero di dare vita ad uno spazio chiuso da tempo, aprendo un'osteria in piazza San Francesco. Sognavano un ristoro per il corpo e l’anima, ma hanno creato molto di più. E adesso noi siamo qui per tenere acceso quel fuoco».