Suoni Controvento porta Neri Marcorè a San Gemini

SAN GEMINI - “San Gemini Estate” prosegue all’insegna della musica di qualità. Il 29 luglio alle ore 21 in piazza Duomo, il concerto (jazz) inaugurale della 22esima edizione di “Sangemini Classc”, con la direzione artistica della pianista Virna Liurni. Che aprirà ad altri spettacoli: il 5, il 12 e il 17, sempre in piazza Duomo. Il cartellone degli eventi a cura del Comune di San Gemini, quest’anno, si arricchisce anche di una data del festival ecosostenibile “Suoni Controvento”. La manifestazione green, orientata verso una filosofia a impatto zero sull’ambiente che la ospita, sempre alla ricerca di spazi naturali per le rappresentazioni artistiche (fuori dai templi), punta il dito sulla piazza centrale di uno dei borghi più belli d’Italia: piazza San Francesco a San Gemini. E’ lì che porterà Neri Marcorè con la sua band: un concerto sotto le stelle il primo settembre. I primi passi mossi su un palco da Neri Marcorè molto prima di diventare attore e conduttore sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha preso linfa e corpo. Produzioni teatrali come “Un certo signor G”, “Beatles Submarine” , “Quello che non ho” e concerti di varia natura e formazione lo hanno portato a frequentare con crescente assiduità il repertorio di Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Gianmaria Testa e altri cantautori italiani e stranieri. E a San Gemini porterà quelli che dice lui: “Le mie canzoni altrui” , appunto. Sceglie lui quali “prendere” dal repertorio che più ama per farne un concerto che spazia dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale, legata ad esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune.

Niente teatro, dunque: solo una sequenza di canzoni. Talvolta commentate, più spesso no. La play list di Marcorè, cantante con la chitarra acustica quasi sempre in mano, non sarà proprio una sorpresa per il pubblico. De Andrè ci sarà: è certo. E poi non mancherà un omaggio all’immortale Battisti, a De Gregori, a Dalla e Ligabue. La selezione, con Neri Marcorè, potrebbe seguire il cuore più che la mente. Ma tutte le canzoni saranno interpretate con grande calore e sincerità. Con lui in piazza San Francesco, anche Alessandro Patti al basso e contrabbasso, Beppe Basile alla batteria, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica e Domenico Mariorenzi alla chitarra acustica, al bouzouki e al pianoforte.

APPROFONDIMENTI CULTURA Piediluco festival: fino al 31 agosto è musica di... CULTURA A Carsulae con Sonia Bergamasco per il recital “Paolina...