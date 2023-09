Lugnano in Teverina, torna la sfida degli arcieri. Spettacolo e tradizione per stupire gli americani

LUGNANO IN TEVERINA Torna a Lugnano in Teverina “Il dardo dei borghi”, la sfida fra arcieri dei Borghi più belli d’Italia in Umbria. Dopo la prima edizione del 2021, nella quale il gruppo Arcieri Terra de Lugnano aveva sfidato quelli di Bevagna, quest'anno la gara travalica i confini regionali e gli archi del gruppo locale incrocerano quelli della compagnia Sagittari Anglariensis di Anghiari.

Saranno presenti anche amministratori del comune toscano e la coordinatrice dei Borghi più Belli della Toscana Elisabetta Giudrinetti.

Nella stessa giornata arriverà in visita a Lugnano in Teverina, un noto tour operator americano con 23 operatori turistici al seguito, interessati ai Borghi dell'Umbria, ai quali è stato dedicato un programma di attività esperienziali nell'arco della giornata, tra le quali lo spettacolo della Gara degli Arcieri.

Ad accogliere la delegazione statunitense oltre agli amministratori e i produttori locali, anche una rappresentanza di cittadini americani residenti a Lugnano.

Ultimo ma non ultimo, sarà presente anche una famiglia statunitense discendente della famiglia nobile dei Vannicelli, un casato che ha lasciato a Lugnano segni indelebili nel corso dei secoli, con la quale l'amministrazione comunale sta lavorando in vista del 2024 l'anno del "Turismo delle origini o di ritorno", un'iniziativa promossa dal Ministero del Turismo.

PROGRAMMA

Domenica 24 Settembre 2023

ore 17,00 piazza Santa Maria Corteo Storico degli Sfidanti

ore 17,30 gara di tiro in piazza

ore 19,30 premiazione

ore 20 stand arrosticini e pizzarelle

ore 21 saluto delegazione Tour Operator Asta - USA