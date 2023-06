Ad Arrone, per la Notte romantica dei borghi d'Italia, c'è "Sforchettanno". Da gustare il dolce di Igino Massari

ARRONE - Il titolo è accattivante. Sabato 24 giugno ad Arrone va in scena il giro gastronomico "Sforchettanno". La manifestazione, alla prima edizione, si dislocherà tra le vie del Castello di Arrone durnte la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Ad organizzare l'evento la Pro loco, insieme al comune di Arrone.

Si salpa alle 19,30. Il punto di partenza è piazza Garibaldi. Da qui i golosi cominceranno la salita nel borgo della Valnerina.

Cosa accadrà? Tanto per cominciare sarà somministrato un menù romantico presso le attività aderenti- Nella chiesa di San Giovanni Battista si esibirà il Marta Lombardo trio. Sotto la Torre civica, invece, Rooster acoustic trio, per un viaggio al ritmo hazz con Sergio Giuffrida, Andrea Ciaramellari ed Eleonora Castellani. In piazza Garibaldi andrà in scena l'Orchestra spettacolo Café Concerto. Alle 23,45 l'Agenzia Rem organizza lo spettacolo pirotecnico.

La ciliegina sulla torta, è proprio il caso di affermarlo, è il dolce della Notte Romantica ideato da Igino Massari presso Dolce e Gelato