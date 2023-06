Lugnano in Teverina celebra la Notte Romantica. Musica e spettacoli aspettando il bacio di mezzanotte

LUGNANO IN TEVERINA Via alla all'ottava edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia. Più di 1000 eventi diffusi negli oltre 220 borghi partecipanti.

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, tutti i borghi che proporranno l’evento saranno illuminati a lume di candela e animati da spettacoli di teatro, musica, danza, cinema, mostre, proiezioni, concorsi.

Confermato anche per questa edizione lo speciale focus “Flash-Mob Unplugged”, un invito a tutti i partecipanti che suonano uno strumento a esibirsi in maniera spontanea suonando la propria musica negli angoli più caratteristici dei borghi.

A sugellare la serata, il tradizionale bacio di mezzanotte coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini biodegradabili.

Anche quest’anno associazioni analoghe ai Borghi più Belli d'Italia che aderiscono alla Federazione Mondiale Les Plus Beaux Villages de la Terre e sono presenti in Spagna, Francia Vallonia (Belgio) e Giappone organizzeranno l’evento: Los Pueblos Mas Bonitos de España, Les Plus Beaux Villages de France, Les Plus Beaux Villages de Wallonie e The Most Beautiful Villages of Japan, celebreranno la Notte Romantica nei rispettivi paesi.



«Questo evento – dichiara il presidente dell’associazione Fiorello Primi – che ogni anno coinvolge sempre più borghi e un numero sempre maggiore di coppie in cerca di una serata all'insegna del romanticismo e della bellezza dei luoghi, è una ulteriore occasione che l'associazione fornisce ai propri aderenti per aumentarne visibilità e conoscenza. E' un appuntamento nazionale importante che rientra nella strategia finalizzata a rafforzare il legame tra le persone e i luoghi, in questo caso i borghi, che sono i depositari della storia, delle tradizioni e del sistema sociale di cui l'italia è

sicuramente la massima espressione sia in termini di quantità che di qualità. Partecipare a questo evento significa dare un piccolo sostegno alle comunità che si sforzano di mantenere in vita questi luoghi della storia e dell'anima».