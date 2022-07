Città della Pieve, si ribalta il trattore: un morto

CITTA' DELLA PIEVE Un uomo è morto all'alba per il rbaltamento di un trattore. L'incidente, secondo quanto riferito dai vigoli del fuoco, è avvenuto a Terminano di Città della Pieve. Sul posto i pompieri di Città della Pieve, una squadra partita dal comando provinciale di Madonna Alta e il 118 ma quando i soccorsi sono arrivati, per il conducente del mezzo agricolo non c'era più nulla da fare. E' il terzo incidente mortale sul lavoro in poche settimane dopo l'operaio travolto e ucciso dal treno proprio nella zona di Città della Pieve e l'autotrasportatore caduto con il suo camion dal viadotto del Raccordo a Perugia. La vittima è un uomo di 74 anni che stava andando a raccogliere la legna.