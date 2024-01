Travolto e ucciso dall'albero che stava tagliando a San Litardo di Città della Pieve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 64 anni è morto domenica mattina intonro alle 9 a San Litardo di Città della Pieve travolto da un albero. Da quanto è emerso dai primi accertamenti, l'uomo stava tagliando la pianta che lo ha travolto. E' scattato subito l'allarme ma quando sul posto sono arrivati 118 e vigili del fuoco per il 64enne non c'era più nulla da fare. Sul posto ache i carabinieri per cercare di ricostruire a dinamica del drammatico incidente.