"Bum ha i piedi bruciati", Città della Pieve ospita il monologo su Giovanni Falcone

Farà tappa anche a Città della Pieve "Bum ha i piedi bruciati", lo spettacolo teatrale che narra la vita di Giovanni Falcone e la sua lotta testarda e rivoluzionaria contro la mafia. La rappresentazione andrà in scena il 23 marzo, alle 21, presso il teatro degli Avvaloranti.

Scritto, diretto e interpretato da Dario Leone, il monologo offre uno spaccato intimo e umano sulla vita del magistrato caparbio e inarrestabile che ha pagato con la vita il desiderio di giustizia, la lotta testarda e rivoluzionaria contro la mafia.

Liberamente ispirato al libro per ragazzi "Per questo mi chiamo Giovanni" di Luigi Garlando, lo spettacolo è frutto di un lungo e accurato lavoro di studio durato mesi, basato su scritti, interventi, articoli, interviste e testimonianze di e su Giovanni Falcone e che approfondisce diversi aspetti tecnici e aneddoti della storia pubblica e personale del magistrato e del suo metodo per combattere la mafia, utilizzato ancora oggi in tutto il mondo per contrastare la criminalità organizzata.

La vicenda è narrata attraverso gli occhi di un giovane padre palermitano, un piccolo negoziante il cui vissuto personale, la nascita del figlio, il lavoro in negozio, l'impotenza e lo sconforto di fronte al dilagare della criminalità organizzata che lui vede diffondersi lenta e silenziosa, si intreccia inevitabilmente con gli episodi più eclatanti della vita del magistrato.

La costruzione dello spettacolo lo rende adatto ad un pubblico di tutte le età. Prodotto dal Teatro alle Vigne di Lodi ed è arrivato alla sua quinta stagione con 100 rappresentazioni in Italia e all'estero.