Cicloturista francese muore a 70 anni in un incidente a Bevagna. Ecco cosa è successo

BEVAGNA – Cicloturista francese muore a 70 anni a Bevagna, in provincia di Perugia. L’incidente mortale, sul quale sta indagando la polizia locale coordinata dal comandante Ermelindo Bartoli, è avvenuto intorno alle 10.30 di sabato. Per cause in fase di accertamento la bicicletta su cui viaggiava la donna e una jeep condotta da un turista italiano in zona insieme alla famiglia, sono entrate in contatto lungo viale Properzio. La donna è finita in terra e nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi a nulla sono valse le manovre sanitarie per strapparla alla morte. Troppo gravi le conseguenze patite a causa dell’incidente. Per lei non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche un equipaggio della Sezione Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Foligno. Per consentire tutte le operazioni e gli interventi del caso viale Properzio, nel tratto interessato, è stato temporaneamente interdetto al transito.