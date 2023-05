Sabato 20 Maggio 2023, 08:40

Tutto confermato. Appuntamento in piazza questa sera per partecipare alla festa di primavera dei ternani. Sulla pagina social dell'Ente Cantamaggio sopra alle notizie che riguardano la sfilata troneggia la parola "speranzoso", un vocabolo che oggi ricorre come fosse un ritornello nei discorsi dei maggiaioli, inframmezzato dai vari "speramo bene", "speramo de fajela" e così via. Sfidando la sorte quindi appuntamento alle 21 in via Mazzini. L'itinerario che percorreranno i carri è più corto rispetto a quello di qualche anno fa quando i giganti di cartapesta partivano dall'incrocio tra via Borsi e via Battisti, all'altezza degli uffici dell'Aci.

Il cambiamento viene imputato alle leggi sulla sicurezza anche se qualche maggiaiolo storce il naso e crede che un'altra soluzione si sarebbe potuta trovare, almeno ripercorrendo due volte la stessa strada. I carri, distanziati anche per permettere ai vari gruppi che li precedono a piedi di trovare spazio, sfileranno per piazza Tacito, corso Tacito, piazza Europa, qui sarà posizionato il palco ed ogni gruppo avrà a disposizione un quarto d'ora per le esibizioni, cantare le canzoni legate al tema del carro ed intrattenere il pubblico. Una volta esaurita l'ultima melodia il carro verrà parcheggiato accanto a palazzo Spada, nell'area di fronte a palazzo Pierfelici. La premiazione è prevista per domani alle 17, sempre in piazza Europa. Ad aprire la sfilata sarà il carro del gruppo Orion- Casali intitolato "e sarà ancora primavera", ideato da Sandrina Bianconi e Roberto Farinelli, davanti ci saranno le majorette e la bada di Cesi. Ritorna la parola primavera anche nel titolo del carro che sfilerà per secondo, quello del gruppo Maceole di Montecastrilli intitolato "Matrimonio di primavera" ideato da Piero Carsili , uno degli attori della compagnia che ha realizzato il carro. Come terzo nella sfilata ci sarà il carro del gruppo Polymer-Sabbione- Pallotta "Momento d'amore", ideato da Martina Casarin figlia d'arte come maggiaiola perché nipote di Mario Casarin che insieme al fratello Walter ha partecipato a tantissime edizioni del Cantamaggio."Lo risveglio" è il titolo del quarto carro che sfilerà questa sera per le vie del centro è opera del gruppo San Giovanni, è stato ideato dalla vulcanica Romina Longo con tutto il suo staff di collaboratori. "Armonie de maggiu" è il nome scelto per il carro che sfilerà per quinto ed è opera dei Giovani Maggiaioli Arronesi, un lavoro ideato da Daniele Aiani. Ultimo carro in gara "Cantamaggio de sempre e per sempre" del gruppo Lu Riacciu, da un'idea di Alfonso Lauro. A chiudere la sfilata, fuori concorso, il carro delle penne del gruppo Lu Riacciu. Tra i vari carri suoneranno le bande di Arrone, di Configni, volteggeranno le pattinatrici e balleranno le atlete di un centro fitness.