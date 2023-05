Terni, il maltempo fa saltare la premiazione dei carri vincitori del Cantamaggio ed il concerto folk

Niente premiazione dei carri domani sera, domenica 21 maggio, salta anche il concerto del gruppo folk , quello delle “Le ninfe della tamorra” che era in programma subito dopo la proclamazione dei vincitori del concorso dei carri

Tutto rimandato a giugno con data da destinarsi. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione in cui i maggiaioli sceglieranno un giorno per far festa. «Le previsioni del tempo per domani sono pessime, inutile anche pensare di far svolgere le nostre attività», dice rattristato Maurizio Castellani presidente dell’Ente Cantamaggio.

Per quello che riguarda invece la proclamazione dei carri vincitori della centoventisettesima edizione della festa di primavera dei ternani appuntamento questa sera, al termine della sfilata. Si riscopre un’antica tradizione che vedeva le vie di Terni affollatissime fino a notte tarda perché era forte la voglia di assistere alla lettura del verdetto della giuria.

Tutto confermato per questa sera, L’ appuntamento per i sei carri in gara è alle 20.30 in via Mazzini, il corteo poi sfilerà per piazza Tacito, corso Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa dove sarà allestito il palco davanti al quale ogni gruppo darà vita alla propria esibizione.