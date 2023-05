Venerdì 5 Maggio 2023, 09:20

TERNI Un laboratorio di tre giorni per imparare a costruire variopinti fiori in cartapesta. Come insegnati due maggiaioli doc che sveleranno tecniche e segreti. Appuntamento da oggi fino a domenica, dalle 15 alle 20, domani in occasione della notte rosa il laboratorio rimarrà aperto anche dopocena. Ci possono partecipare sia grandi che piccini, per loro in questi tre giorni accanto alle lezioni teorico pratiche ci saranno anche animatori che li guideranno in un itinerario all'insegna del divertimento. «E' un modo per far capire come si costruisce un carro, quanta fatica c'è dietro ad un semplice fiore che orna i manufatti che sfileranno la sera del 20 maggio», tengono a precisare i maggiaioli. Dal sapore antico dell'arte della cartapesta alla musica moderna con "Cantamaggio giovani best dj", l'ultima tappa del contest che vedrà i quattro migliori giovani talenti della regione Umbria sfidarsi per la vittoria finale. Al termine tutti a ballare con i dj set di Aldo D'Alessandro, Luca Montagnoli , Nicolò Bussotti. Appuntamento questa sera, a partire dalle 21 in piazza Europa.

Il pomeriggio di domani sarà dedicato ai piccoli maggiaioli in erba, i bambini delle scuole elementari e materne che hanno realizzato nei loro istituti i minicarri. Alle 15.30 appuntamento in largo Villa Glori per sfilare fino a piazza Europa. Partecipano cinque scuole, in tutto a sfilare saranno 208 bambini, ogni gruppo ha organizzato uno spettacolo al ritmo delle melodie popolari del Cantamaggio. Alle 16 sul palco centrale prenderà vita la Fiaba concerto delle Api di Stefano De Majo; la colonna sonora è affidata ad un gruppo bandistico formato da trentacinque musicisti provenienti da tutta la Valnerina.

«Un viaggio nella poesia bucolica e nella bellezza della natura, prendendo spunto dalle Georgiche di Virgilio e dalle teorie di Albert Einstein, volando sulle ali di un'ape davvero speciale: iperattiva e distratta proprio come i bambini adhd. Scopriremo attraverso il racconto fiabesco il magico mondo reale delle api e dei bambini speciali seguendo la divertente lezione musicale di un affabulatore maestro e le avventure di tre bambine Pina, Petta e Pentella. Una fiaba per grandi e piccini perché le fiabe non sono solo per bambini», spiega l'autore Stefano Se Majo. Finita la fiaba si torna al reale, dalle 21 piazza Europa farà da cornice allo spettacolo musicale con I bandiera gialla "Vola con me tour 2023". Si fa ancora festa domenica con i gruppi folklorici che si esibiranno a partire dalle 17.