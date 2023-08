Domenica 27 Agosto 2023, 07:09

C'è il Catanzaro, ma non solo. Ci sono anche tre partite ravvicinate in pochi giorni. E' il momento in cui un po' tutto il gruppo della Ternana potrebbe alternarsi tra campo e panchina. Tanto più in una fase in cui tanti calciatori, specie i nuovi arrivati, non hanno ancora nemmeno i 90 minuti interi nelle gambe. L'allenatore Cristiano Lucarelli sta già pensando a un turnover. Per stasera, intanto, c'è da capire chi aprirà le danze, scendendo in campo da subito contro la squadra di Vincenzo Vivarini, neopromossa ma possibile sorpresa del campionato. Resta generico, però, quando gli si domanda se vedremo una Ternana vicina a quella più "conservatrice" del primo tempo con la Sampdoria, o a quella più innovativa e giovane vista nella ripresa della stessa partita: «Sarà la Ternana che secondo noi è più idonea a contrapporsi al Catanzaro per caratteristiche. Abbiamo una rosa omogenea. Si sceglie anche in base a quello che ci sarà da fare mercoledì. Nessuno riuscirà a fare le tre patite in una settimana. Col Catanzaro, giocheranno quelli più in forma e più pronti a fare questo tipo di partita». Su questo argomento, si lascia andare alla vena polemica verso chi ha palesato perplessità nelle scelte degli uomini schierati con la Samp: «Vedo che ci sono tanti preparatori atletici, a Terni. In realtà, ci sono giocatori fisicamente più avanti degli altri. Se faccio certe scelte e non altre, non è perché mi sono rimbambito». Porta poi l'esempio dello spagnolo Txus Alba, pure stavolta non convocato: «Con lui, stiamo portando avanti un programma personalizzato, per farlo mettere a posto atleticamente e farlo rinforzare». In ogni modo, qualcosa di diverso rispetto a sabato scorso lo vedremo. Possibile, stavolta, lo spostamento di Diakite sulla fascia, con Mantovani nei tre dietro. A centrocampo può giocare Labojko, con Pyyhtiä dal primo minuto e con l'esordio in rossoverde di Luperini. In attacco, il favorito è Raimondo, accanto a Falletti. Lucarelli sa che la partita di questa sera è piena di insidie. «Affrontiamo la squadra più collaudata del campionato. Viene dai trionfi dello scorso anno e ha puntellato la rosa. Gioca anche con una certa fiducia. Non è facile fare risultato a Cremona. Faccio i miei complimenti a Vivarini per l'impianto di gioco che ha dato alla squadra». Avvia, però, la modalità ironia quando gli si domanda se si terrà particolarmente d'occhio il fesco ex, Alfredo Donnarumma: «Abbiamo pensato di mettergli un microchip nella valigia e farlo seguire da un investigatore, per capire pure cosa mangia e se si lava i denti». Il fatto che si gioca a Lecce e con biglietti limitati ha scoraggiato i tifosi rossoverdi che non partono per la Puglia. Ternana in campo con nessun ternano sugli spalti. Ma Lucarelli non teme Lecce: «Ci ho giocato, nel Lecce. Lì mi sento a casa mia e ci torno sempre molto volentieri».

La probabile formazione

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Bogdan, Celli; Diakite, Pyyhtiä, Labojko, Luperini, Corrado; Falletti, Raimondo. Panchina: Brazão, Casasola, Sørensen, Capuano, Travaglini, Proietti, Paghera, Marginean, Favasuli, Distefano, Favilli, Capanni. Allenatore: Lucarelli.