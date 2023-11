«C'è una bomba, siamo i fratelli di Hamas». Evacuato a Perugia il palazzo della Corte d'appello e della Procura generale

PERUGIA - Allarme bomba in Corte d'appello e procura generale: tutti i dipendenti sono stati evacuati dalla struttura di piazza Matteotti. Da quanto si apprende, l'allarme è scattato martedì mattina poco dopo le 8 e per motivi di sicurezza tutti i presenti nel palazzo, che ospita uffici, sale d'udienza e anche la sede dell'Ordine degli avvocati, sono stati allontanati. Chiuso al traffico per questioni di sicurezza via Baglioni. Sono iniziati subitio gli accertamenti e i controlli delle forze dell'ordine. Sul posto gli artificieri dei carabinieri e la digos. Da quanto si è appreso in seguito, le telefonate che annunciavano la presenza di una bomba sarebbero state due. Una al centralino della Corte d'Apello e una al comando della polizia locale di Madonna Alta. In questo caso, da quanto risulta a Il Messaggero, una voce maschile avrebbe detto: «Siamo i fratelli di Hamas, c'è una bomba...».

Naturalmente investigatori al lavoro anche sulle telefonate visto che quelle alla centrale operativa della polizia locale sono tutte registrate e quindi potranno essere vagliate con grande attenzione. Sul posto anche il procuratore generale Sergio Sottani che ha disposto da inizio ottobre l'intensificazione dei controlli di sicurezza in tutti gli edifici giudiziari dell' Umbria. Si stanno svolgendo regolarmente le udienze penali al tribunale di via XIV Settembre. Il blocco del traffico all'altezza di via Baglioni sta avendo ripercussioni in centro soprattutto per l'impossibilità di effettuare il carico e scarico per i negozi e le attività dell'acropoli.