Litigano tra di loro e devastano un bar, denunciati

TERNI I fatti risalgono alla fine di settembre, quando viene richiesto al numero di emergenza l’intervento della PLOIZIA in un bar della prima periferia della città per una lite in corso. Al loro arrivo, i poliziotti della Squadra Volante trovano solo uno dei due partecipanti alla lite, seduto all’esterno del bar, che riferisce di essere stato aggredito da un conoscente, che poi si è allontanato; l’uomo non sa spiegare i motivi del litigio e dichiara agli agenti di non voler sporgere denuncia. Attraverso la visione delle telecamere del locale, il proprietario riesce ad indicare alla Polizia le due persone, definite come “due che creano sempre problemi” e dalle immagini si vedono chiaramente due uomini che iniziano a battibeccare e poi finiscono per colpirsi e tirarsi contro bicchieri, bottiglie e le sedie metalliche all’esterno del locale, danneggiandole. I due vengono identificati: si tratta di un 53enne residente a Terni e di un 37enne, residente a Roma, con numerosi precedenti penali. Successivamente, il proprietario del locale ha sporto formale denuncia contro i due che sono stati indagati per danneggiamento aggravato in concorso.