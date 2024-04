Venerdì 12 Aprile 2024, 05:00

Cantiere Viterbo. I fondi del Pnrr stanno ridisegnando parte della città e molti stanno andando a dama: «Alcuni lavori sono ormai in dirittura d’arrivo, mentre altri sono sul punto di partire». Tra stadio, scuole, piscina e Valle Faul, l’assessore Emanuele Aronne traccia un primo bilancio illustrando punto per punto lo stato dell’arte del pacchetto in corso d’opera da sfonda i 12 milioni.

Si parte dalla passeggiata intorno alle mura, che ha sollevato qualche polemica. Prima per i disagi alla circolazione nei pressi di Porta Romana, poi perché sembrava che l’operazione potesse sottrarre spazi verdi. Ma su questo arriva subito la rassicurazione della sindaca Chiara Frontini: «Dopo aver messo a dimora 13 nuovi alberi a Porta della Verità, ecco il nuovo parco Melvin Jones, pensato per garantire l’utilizzo di quello spazio verde con percorsi e protezione delle radici degli alberi. La pavimentazione del parco era nel vecchio progetto: l’abbiamo tolta». «La passeggiata - continua Aronne - va avanti spedita, al netto delle polemiche». Sul piatto, in questo caso, un condimento da 2,3 milioni.

Si passa in periferia, al quartiere Carmine. «Sulla scuola San Pietro - spiega l’assessore - abbiamo concluso l’efficientamento energetico: stiamo smontando il ponteggio ed è stata anche realizzata la tinteggiatura esterna, che non era neanche prevista. L’importo è di 376mila euro. In più, è conclusa anche la riqualificazione e l’efficientamento energetico del primo dei due palazzi al Carmine. Siamo pronti a partire con il secondo». Qui l’intervento sfiora il milione.

Ce n’è anche per gli impianti sportivi. Il primo è la piscina comunale: qui non sono previsti solo il fotovoltaico e l’impianto di produzione di acqua calda, ma anche la realizzazione di una vasca di riscaldamento «perché non avendola, non è possibile fare attività a livello nazionale». Sarà da 25 metri, posizionata dietro alla Fontanasfera, gap che sta per essere colmato grazie a 2 milioni. Quasi concluso l’efficientamento energetico al PalaMalè: «Manca solo l’impianto fotovoltaico e qualche ritocco». L’intervento complessivo per 1,5 milioni include anche la ristrutturazione degli spogliatoi e l’impianto di riscaldamento.

Si arriva dentro le mura, a Valle Faul, dove «l’ex centro ricreativo diventerà un bar che verrà poi dato in gestione, costo 293mila euro. In programma c’è anche la riqualificazione del parco con sopra la realizzazione del campo playground, dall’area camper a scendere: dopo quella rinvenuta in via De Gasperi - spiega Aronne - ora anche qui stiamo facendo i sondaggi anti bomba. Poi inizieremo i lavori». Il pacchetto “spazi verdi” può contare su 2,4 milioni e include anche Carmine e Pilastro.

Capitolo a parte merita lo stadio Enrico Rocchi. «Stiamo per inviare le pratiche di accatastamento alla Regione Lazio. Siamo in attesa che ci invii la lettera per il comodato d'uso gratuito. Prima di quello - conclude - non possiamo pubblicare il bando. I lavori per 2,8 milioni partiranno comunque subito dopo il bomba day».

