Lunedì 15 Gennaio 2024, 10:38

L'INTERVISTA

Sindaco Stefano Bandecchi ha detto che prenderà per tutto il 2024 per 100 giorni in uso il Pala Terni per organizzare eventi che daranno prestigio a Terni. Di cosa si tratta nello specifico: spettacoli, musica, manifestazioni sportive? E saranno eventi gratuiti?

«A parte l'inaugurazione che sarà gratuita e sarà un investimento di circa trecentomila euro gli altri eventi saranno a pagamento. Saranno di carattere artistico musicale e teatrale e inevitabilmente sportivi ma nazionali. Per esempio campionati italiani di kick boxing. Da aprile a luglio speriamo di avere tre musical».



Aveva parlato anche della possibilità di portare L'Opera in occasione dell'inaugurazione del Pala Terni durante i mondiali di scherma: è una delle possibilità tra gli eventi in programma?

«Porterò sicuramente l'Opera, ma purtroppo abbiamo perso troppo tempo quindi se ne parlerà immagino per la programmazione da settembre».

Ci sarà un direttore artistico che seguirà l'organizzazione degli eventi, eventualmente può fare il suo nome?

«Ramona Morelli è il direttore generale della mia società e di volta in volta sceglie i direttori artistici».

In qualche modo sarà coinvolta l'Università telematica Unicusano in questo progetto?

«È evidente, la società che ha affittato i giorni è interamente di proprietà di Unicusano. D'altronde anche la clinica e lo stadio vedranno la partecipazione di Unicusano».



Rispetto al progetto Stadio-Clinica, il presidente della Ternana Nicola Guida in una recente intervista ha aperto ai privati, con la ricerca di un partner per portare avanti il progetto. Cosa ne pensa?

«Il terreno (per la clinica, ndr) è della Ternana Femminile (Ternana Women, ndr) ed è l'unico terreno per costruire una clinica. Guida può portarlo avanti solo con la Ternana Femminile che oggettivamente è la vera proprietaria del progetto, sennò non avranno i terreni (che si trovano nei pressi di Ponte Allende, ndr)».



La società di scopo per aprire ai privati è una delle possibilità per realizzare il progetto. Non è così?

«Il presidente Guida deve costruire lo stadio con dei partner ma non la clinica. La clinica che è della Ternana Femminile pagherà la parte dovuta per la realizzazione e lo stadio lo faranno Guida e altri privati con il beneficio della pubblicità e dei locali. Guida da solo non può costruire niente perché non ha comprato il progetto».



Ma il progetto non è della Ternana, nel senso di proprietà della società di via Della Bardesca?

«No. Non è mai stato comprato quindi è della Ternana Femminile. Ma il presidente Guida oggi può costruire lo stadio dato che lo usa e la Ternana ne beneficerà per 44 anni. Il terreno è della Ternana Femminile ed è indispensabile per il progetto. Oltretutto Guida non lo ha voluto comprare interamente ma solo per la parte di utilizzo stadio».



Crede che si torni a parlare di incompatibilità visto che lei è proprietario dei terreni e sindaco di Terni?

«Questo non credo perché la clinica risponde alla Regione e non al Comune, già mi viene da ridere da una settimana».



Torno su un passaggio, se Guida apre ai privati è solo per lo stadio perché per la clinica si deve per forza di cosa passare per i terreni di proprietà della Ternana Women. Giusto?

«Giustissimo».



